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Глава МЗС Австрії зустрілася із Зеленським: подробиці розмови

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Глава МЗС Австрії зустрілася із Зеленським: подробиці розмови
Міністерка наголосила, що «Австрія продовжує стояти з народом України»
фото: x.com/BMeinl

Нова міністерка закордонних справ Австрії прибула з візитом до України

Міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беате Майнл-Райзінгер у рамках візиту до України зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис очільниці австрійського зовнішньополітичного відомства на сторінці у соцмережі Х.

«Мала честь зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Наголосила на рішучій підтримці Австрією всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні за підтримки міжнародної спільноти. Росія має припинити свою агресивну війну. Австрія продовжує стояти з народом України!» – йдеться у дописі.

Нагадаємо, нова міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер у п'ятницю, 14 березня, прибула з візитом до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла України в Австрії Василя Химинця. Дипломат опублікував фото зустрічі австрійської міністерки на залізничному вокзалі, підписавши його: «Ласкаво просимо до Києва, шановна міністерко».

У Києві глава МЗС Австрії зустрінеться з українським міністром Андрієм Сибігою. Крім того, у неї запланований візит до пошкодженої російською ракетою дитячої лікарні «Охматдит».

До слова, в Австрії 3 березня склав присягу новий уряд. До нього увійшли представники трьох партій – але без Австрійської партії свободи, яку вважають пов’язаною з Росією.

Федеральний президент Австрії Александр Ван дер Беллен привів до присяги членів нового федерального уряду на чолі з Крістіаном Штокером, сформованого консервативною Австрійською народною партією (ÖVP), Соціал-демократичною партією Австрії (SPÖ) та ліберальною NEOS.

Міністерство закордонних справ очолила голова партії NEOS Беате Майнл-Райзінгер, яка активно підтримує Україну та засуджує російську агресію.

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Теги: Австрія партії президент соцмережі Володимир Зеленський

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