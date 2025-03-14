Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 15-16 березня
Музей видатних діячів української культури щосуботи проводить лекторій з чаюванням. Цього разу тема – «Лисенки (неофіційні)»
Цими вихідними у Києві відбуватимуться цікаві вистави, виставки, зустрічі та майстер-класи. Столичні театри, музеї і бібліотеки підготували для киян та гостей міста свої культурні програми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент культури КМДА. Зокрема, у Національному музеї декоративного мистецтва України можна відвідати виставку «Марія Примаченко. Невідоме».
У Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра березня відбудеться премʼєрний показ вистави «Король Лір».
До вашої уваги перелік мистецьких подій, запланованих у Києві 15-16 березня.
Зміст
Музеї
Музей Майдану:
- до 28 березня – виставка «Із полум’я зродилась» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:
- до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;
- до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
- до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
- 15 березня – 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;
- 15 березня – 6 квітня – виставка Музею авангарду «Український Авангард. Еволюція. Поповнення колекції 3.0» (відкриття 7 березня);
- протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи»;
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- до 30 березня – виставка дитячої творчості «Україна без війни: мрії і надії»;
- 15–16 березня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 16 березня – «Історичні вправи в Домі Грушевських» за темою «Навіщо і як вивчати імперські контексти» – цикл семінарів молодих дослідників.
Музей української діаспори:
- до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
- до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;
- до 31 березня – виставка «Віктор Цимбал. Архів. Колекція»;
- до 13 квітня – виставка творів Олександра Яновича «Нехай буде так. Let it be».
Музей шістдесятництва:
- до 31 березня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
- до 31 березня – виставка «Українські обличчя зони».
Музей окупації Києва:
- до 31 березня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;
- 16 березня – музейне заняття «Школознавство. Темрява віків»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».
Музей Шолом-Алейхема:
- до 15 квітня – виставка «Герої творів Шолом-Алейхема. Штетл. Малює штучний інтелект» (до святкування 17-ї річниці від дня Музею Шолом-Алейхема);
- до 16 квітня – відкриття виставки до 16-річчя Музею Шолом-Алейхема «Від Шолом-Алейхема до нейромережі: таємниці класики в новому вимірі»;
- щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».
Музей «Садиба на Кудрявці»:
- до 31 березня – виставка Tempo Primo;
- 15 березня – презентація книги В. Ляшенко «Історія родини Крістер».
Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:
- 15–18 березня – виставка Людмили Мовчан.
Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:
- 15–29 березня – персональна виставка живопису Павла Шарка.
Національний музей декоративного мистецтва України:
- до 30 березня – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. з колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці;
- до 1 червня – виставка творів Івана Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;
- 15 березня – екскурсія-гра для дітей трьох-п'яти років «Кольорові звірі Марії Примаченко»;
- 16 березня – майстер-клас із виготовлення традиційного воскового віночка.
Музей гетьманства:
- до 31 березня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства»;
- 15 березня – наукова лекція к.і.н. Гордієнка Дмитра «Було колись в Україні… Козаччина, оспівана Шевченком»;
- 16 березня – тематичне заняття «З козацькими гетьманами на НМТ»;
- до 20 березня – виставка Ольги Шинкаренко «Магія природи – картини-обереги».
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:
- 15 березня – зустріч з Артемом Вусиком, режисером харківського театру «Нафта»;
- постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
- постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.
Будинок-музей М. Заньковецької:
- 15–18 березня – виставка малюнків Дар’ї Голодняк у межах мистецького проєкту «Натхненні Театром», спільно з Київською дитячою художньою школою № 9;
- 15–27 березня – персональна художня виставка «Анімагія: продовження» членкині Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Марини Бойко.
НЦНК «Музей Івана Гончара»:
- 15 березня – лекція «Символи і знаки на вишитих рушниках Східного Поділля кінець ХІХ – початок ХХ ст.»;
- до 21 травня – віртуальна онлайн-виставка у 3D «Іван Гончар. Збирач»;
- до 30 березня – виставка «Вишивка Східного Поділля», дарунок родини Причепіїв;
- 15, 16 березня – майстерня Поліського співу;
- 15, 16 березня – майстерня Поліської чоловічої традиції співу та гри на дудці-викрутці;
- впродовж місяця – майстер клас із фольклору;
- впродовж місяця – майстер клас із інструментальної музики;
- впродовж місяця – майстер клас із традиційних танців;
- вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.
Музей книги і друкарства України:
- 15, 16 березня – концерти класичної музики від Національної філармонії України;
- до 16 березня – виставка «Віктор Зарецький. Між рядків і полотен», до 100-річчя від дня народження художника;
- протягом тижня – виставка-відзначення до Дня Гідності та Свободи;
- протягом тижня – виставка-відзначення видань про голодомори в Україні 1921–1923, 1932–1933 і 1947 років. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;
- упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та усім, хто захищає Україну від російської агресії.
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:
- 15–20 березня – фотовиставка «Образ жінки. Нова доба» (спільно з КО НСФХУ);
- 16 березня – заходи для Захисників та Захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів» із метою покращення результатів соціальної та психологічної реабілітації шляхом залучення до культурно-освітнього музейного простору (спільно з БФ «Братство добрих сердець»);
- 15–30 березня – до Дня українського добровольця виставка «Добровольці. За покликом серця» (з фондів музею);
- щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).
Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» в межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:
- 15 березня – «Контрольний постріл»;
- 16 березня – «Танго втрьох? На Монмартрі».
Музей видатних діячів української культури:
- 16 березня – пішохідна екскурсія на замовлення «Київські Афіни-Український Парнас»;
- 16 березня – «Досьє українського театру. Посиденьки у Старицьких»;
- щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;
- щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;
- щосереди та щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів».
Національний музей «Київська картинна галерея»:
- до 16 березня – виставка «Свідчення. Молитви» Ірини Вештак-Остроменської та Володимира Вештака;
- до 19 березня – виставка «Післяобрази» Михайла Деяка;
- до 24 березня – виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон-Київ»;
- 30 березня – виставка «Всесвіт Володимира Микити»;
- 15 березня – кураторська екскурсія Олени Боримської виставкою «Всесвіт Володимира Микити».
Комунальний заклад виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Аптека-музей»:
- до 31 березня – оглядові екскурсії музеєм;
- 15 березня – романтична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге».
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- постійно – виставка «Відвага нації | Courage of a Nation. Фотовиставка»;
- 2 березня – концерт творчого об’єднання київських музикантів Almia music;
- 15–16 березня – виставка «Відвага нації»;
- 15, 16 березня – «13–17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;
- 15 березня – лекція Геннадія Казакевича «(Не)реальність війни: фотографія в історії збройних конфліктів»;
- 16 березня – екскурсія Музеєм Ханенків;
- щосуботи та щонеділі – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;
- щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія.
Музей українського грамзапису
- 15, 16 березня – вініловий доробок української музики. Раїса Кириченко «Ой, Гарна Я, Гарна». «Золоті Ключі», Ніна Матвієнко, Валентина Ковальська, Марія Миколайчук – українські народні пісні.
Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:
- 15, 16 березня – серія освітніх курсів. Майстер-клас «Малюємо на склі» від народної майстрині Меланії Самойленко. Майстер-клас «Мотанка – це просто!» від народної майстрині Яни Косаківської.
Театри
Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
- 15, 16 березня – вистава «Король Лір». Трагедія. Премʼєра в театрі.
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
- 15 березня – вистава «Пан Коцький», жартівлива опера;
- 16 березня – вистава «Лікар Айболить», мюзикл.
Дитячий простір «У світі казок»
- 15 березня – вистава «Апельсинова зоря, або давай пограємось», вистава-фантазія.
Київський національний академічний театр оперети:
- 15–16 березня – «Чикаго».
Київський муніципальний академічний театр опери та балету:
- 16 березня – балет на дві дії «Білосніжка та семеро гномів».
Київський академічний театр «Колесо»:
- 15 березня – бродвейська комедія «Примадонни»;
- 15 березня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;
- 16 березня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.».
Київський академічний театр на Печерську:
- 15 березня – «Світ у горіховій шкаралупі», науково-практичний блокбастер;
- 16 березня – «Соломія», сторінки життя Соломії Крушельницької (за спогадами її сучасників).
Київський академічний театр «Берегиня»:
- 15 березня – «Коханий Нелюб»;
- 16 березня – «Гуцулка Ксеня».
Київський академічний театр ляльок:
- 15 березня – «Івасик-Телесик»;
- 15 березня – «Енеїда»;
- 16 березня – «Кіт у чоботях».
Бібліотеки
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:
- 15 березня – зустріч із Володимиром Старунчаком, головою ВГО «Анкілозу – ні!»;
- до 19 березня – виставка-свято «Жіночий погляд на світ»;
- до 15 березня – книжкова виставка «Мікеланджело Буонаротті» (до 550-річчя від дня його народження);
- 15 березня – вечір пам’яті Марічки Морозенко. Організовано за підтримки Національної спілки письменників України та Національного музею літератури України;
- 16–30 березня – книжкова виставка «Дмитро Гнатюк на сцені Національної опери» (до 100-річчя від дня його народження);
- щопонеділка – перегляд фільмів мовою оригіналу;
- щочетверга – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;
- щосуботи – англійський розмовний клуб «English speaking club».
Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:
- 15 березня – «Клуб самодопомоги», надання психологічної підтримки ВПО та киянам.
Бібліотека ім. В. Яна:
- 15 березня – весняна зустріч позитивного спілкування друзів клубу «Червона калинонька» «Навколо все цвіте і зеленіє».
Бібліотека ім. Є. Кравченка:
- 15 березня – засідання «Книжкового клубу поряд із домом»: обговорення книги Ребекки Кван «Жовтолика».
Центральна районна бібліотека «Печерська»:
- 15–16 березня – виставка картин Олени Букатчук «Барви душі».
Бібліотека ім. О. Вишні:
- 16 березня – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);
- 16 березня – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».
Бібліотека «Світогляд»:
- 15–16 березня – фотовиставка Манани Абашидзе «Сакартвелос гаумарджос! Слава Україні!»;
- 15–16 березня – виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».
Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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