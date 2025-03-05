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Картина Бенксі пішла з аукціону за $5 млн

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Картина Бенксі пішла з аукціону за $5 млн
Бенксі переосмислив роботу шотландського художника Джека Веттріано
фото: Sotheby’s

Витвір мистецтва виставив на продаж американський рокер

Картину анонімного британського художника Бенксі Crude Oil (Vettriano) продали на аукціоні Sothebyʼs за 4,3 млн фунтів стерлінгів ($5,5 млн). Її виставив на продаж учасник американського панк-рок-гурту Blink-182 Марк Хоппус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Sothebyʼs. 

Картина Бенксі є переосмисленням твору шотландського художника Джека Веттріано за назвою «Співаючий дворецький»: пара танцює на охопленому штормом пляжі в супроводі дворецького і покоївки. Бенксі додав до картини двох людей, що котять бочку з нафтою, а також розламане навпіл судно, що тоне. 

Оригінальна картина Джека Веттріано «Співаючий дворецький»
Оригінальна картина Джека Веттріано «Співаючий дворецький»
фото: Sotheby’s

Оригінальна версія Веттріано була продана у 2004 році так само на аукціоні Sothebyʼs за 744,8 тис. фунтів ($953 тис.).

Частину грошей, отриманих від продажу картини Бенксі, музикант Марк Хоппус віддасть на підтримку благодійних організацій і Каліфорнійського пожежного фонду. 

«Главком» повідомляв, що наприкінці минулого року британський стріт-арт-художник Бенксі намалював графіті із зображенням Мадонни з немовлям. Робота одразу викликала неабиякий резонанс – люди почали сперечатися, що або кого саме симфолізує ця Мадонна.

Раніше стало відомо, що у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» буде зберігатися робота Бенксі «Жінка в протигазі».

 

 

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Теги: мистецтво аукціон картина Бенксі

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