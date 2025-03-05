Картина Бенксі пішла з аукціону за $5 млн
Витвір мистецтва виставив на продаж американський рокер
Картину анонімного британського художника Бенксі Crude Oil (Vettriano) продали на аукціоні Sothebyʼs за 4,3 млн фунтів стерлінгів ($5,5 млн). Її виставив на продаж учасник американського панк-рок-гурту Blink-182 Марк Хоппус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Sothebyʼs.
#AuctionUpdate: Banksy’s ‘Crude Oil (Vettriano)’, from the collection of blink-182’s Mark Hoppus, sells for £4.3M during today’s Modern & Contemporary Evening Auction at #SothebysLondon. #SothebysContemporary pic.twitter.com/ImgvtjWPGn— Sotheby's (@Sothebys) March 4, 2025
Картина Бенксі є переосмисленням твору шотландського художника Джека Веттріано за назвою «Співаючий дворецький»: пара танцює на охопленому штормом пляжі в супроводі дворецького і покоївки. Бенксі додав до картини двох людей, що котять бочку з нафтою, а також розламане навпіл судно, що тоне.
Оригінальна версія Веттріано була продана у 2004 році так само на аукціоні Sothebyʼs за 744,8 тис. фунтів ($953 тис.).
Частину грошей, отриманих від продажу картини Бенксі, музикант Марк Хоппус віддасть на підтримку благодійних організацій і Каліфорнійського пожежного фонду.
«Главком» повідомляв, що наприкінці минулого року британський стріт-арт-художник Бенксі намалював графіті із зображенням Мадонни з немовлям. Робота одразу викликала неабиякий резонанс – люди почали сперечатися, що або кого саме симфолізує ця Мадонна.
Раніше стало відомо, що у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» буде зберігатися робота Бенксі «Жінка в протигазі».
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