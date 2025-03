Картина Бенксі пішла з аукціону за $5 млн

#AuctionUpdate: Banksy’s ‘Crude Oil (Vettriano)’, from the collection of blink-182’s Mark Hoppus, sells for £4.3M during today’s Modern & Contemporary Evening Auction at #SothebysLondon. #SothebysContemporary pic.twitter.com/ImgvtjWPGn

— Sotheby's (@Sothebys) March 4, 2025