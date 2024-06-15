Роботу аеропорту в Ризі було зупинено через невстановлений літальний об’єкт

Один із пілотів повідомив про підозрілий літальний об’єкт на траєкторії посадки

Робота летовища в латвійській столиці була призупинена на пів години у п’ятницю через підозрілий літальний об’єкт. Про це повідомляє Delfi із посиланням на агенцію LETA.

Аеропорт Latvijas gaisa satiksme о 13:24 за місцевим часом у п’ятницю призупинив польоти на 30 хвилин, оскільки один із пілотів повідомив про підозрілий літальний об’єкт на траєкторії посадки.

Зазначається, що призупинення роботи летовища вплинуло на три рейси, зокрема на літак авіакомпанії LOT сполученням Варшава – Вільнюс. Наразі польоти відновлені, а рейс LOT повертається в Ригу.

Додаткові деталі інциденту, зокрема про тип літального об’єкту, надані не були.

Нагадаємо, влада Естонії має намір звернутися до Європейського союзу і НАТО через придушення Росією сигналів супутникової навігаційної системи GPS. Естонія намагатиметься підняти тему глушіння сигналів GPS Росією з Європейським Союзом і НАТО після серії збоїв, що вплинули на рейси та морський рух.

Раніше The Financial Times писала, що міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви звинуватили Росію у придушенні роботи супутникової навігаційної системи GPS у районі Балтійського моря. У зв'язку з цим вони попередили про зростання загрози авіаційних катастроф у регіоні.

З серпня 2023-го до кінця березня 2024 року кількість випадків з глушінням або заміною GPS-сигналу в районі Балтійського моря збільшилася з менш ніж 50 до 350 на тиждень, підрахувала газета The Sun за допомогою експертів на підставі даних GPSJAM.org.