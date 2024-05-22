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Ошукали українських фермерів на 2,5 млн грн: поліція викрила шахраїв

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Ошукали українських фермерів на 2,5 млн грн: поліція викрила шахраїв
Оперативники Департаменту карного розшуку встановили особи злочинців
фото: Національна поліція

Аферисти діяли під виглядом посадовців одного з міністерств

Національна поліція викрила зловмисників, які переконували фермерів з Житомирської та Кіровоградської областей, що вони приймають рішення про інвестування на розвиток аграрного бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За легендою шахраїв, для отримання безповоротної грошової допомоги на суму 13 мільйонів гривень потрібно зібрати пакет документів для конкурсу, а щоб конкурс виграти – надіслати комісію у сумі 300-400 тисяч гривень, яку буде направлено на благодійність чи потреби армії.

Отримані кошти переводили на підконтрольні рахунки та обготівковували. Аби відтермінувати звернення потерпілих в поліцію, злочинці тривалий час вигадували причини затримки й обіцяли виконати свої зобов’язання по угоді. В подальшому взагалі переставали відповідати на дзвінки.

Таким чином аферисти встигли ошукати українських фермерів більш ніж на два з половиною мільйони гривень.

Оперативники Департаменту карного розшуку встановили особи злочинців – двох мешканців Київщини. У ході обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські вилучили здобуті злочинним шляхом кошти, підроблені печатки міністерства та документи, що мають доказове значення.

Слідчі Нацполіції повідомили їм про підозру в шахрайстві у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України), що карається позбавленням волі строком до восьми років. Наразі фігуранти перебувають під вартою.

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Теги: шахрайство поліція фермер

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