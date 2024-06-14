У Ризі за агресивну поведінку поліція затримала чоловіка у бейсболці з гербом Росії

Чоловік був у кепці із символікою, яка прославляє Росію, що є порушенням закону у Латвії

Під час затримання чоловік поводився агресивно, чинив опір вимогам співробітників поліції та ображав їх

Співробітники Латгальського управління Ризької муніципальної поліції під час патрулювання свого мікрорайону затримали чоловіка в бейсболці з російською символікою, який агресивно поводився. Про це повідомляє Delfi.

Як розповіли у виданні, коли під час патрулювання співробітники ризької поліції проїжджали повз двох чоловіків, один із них вигукнув у бік екіпажу образливі слова. Водночас поліціянти помітили, що цей чоловік був у кепці із символікою, яка прославляє Росію, що є порушенням закону.

Під час діалогу з чоловіком правоохоронці неодноразово просили його зняти бейсболку та усунути порушення, на що чоловік не реагував і намагався провокувати поліціянтів. Зрештою чоловіка затримали. Під час затримання він поводився агресивно, чинив опір вимогам співробітників поліції та ображав їх.

Затриманого доставили до Латгальського управління муніципальної поліції для проведення подальших процесуальних дій. Щодо агресивного чоловіка розпочали два адміністративні процеси. Зокрема, за фактом порушення громадського порядку, за що загрожує попередження або штраф до €500, та за фактом використання у публічних місцях символів, які прославляють воєнну агресію та воєнні злочини. Це загрожує попередженням або штрафом до €350.

Раніше співробітники центру відеоспостереження муніципальної поліції Риги помітили двох чоловіків, один із яких ніс у руках український прапор. Згодом чоловік викинув прапор через паркан. Їх затримала поліція, пише Delfi.

Нагадаємо, Латвія продасть на аукціоні земельну ділянку в центрі Риги і розташований на ній «Будинок Москви», який раніше належав уряду столиці РФ і був націоналізований за рішенням Сейму. Про це пише LSM із посиланням на рішення уряду.