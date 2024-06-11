Російський винищувач Су-34 розбився у Північній Осетії

На борту винищувача перебувало два пілоти

При виконанні планового навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи літак Су-34

11 червня винищувач Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії Су-34 розбився в горах Північної Осетії при виконанні планового навчально-тренувального польоту, екіпаж загинув. Про це повідомляє Міноборони РФ.

«У Республіці Північна Осетія – Аланія у гірській місцевості при виконанні планового навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи літак Су-34 ВКС Росії. Літак впав у безлюдній місцевості. На землі руйнувань немає. Екіпаж загинув», – йдеться у заяві.

Зазначається, що на борту було два пілоти.

«Попередня причина авіакатастрофи – технічна несправність. На місце падіння літака вилетіла комісія ВКС», – зазначає Міноборони РФ.

Нагадаємо, що у суботу 8 червня на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ, розташованого за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач росіян Су-57. За даними розвідки, про ураження Су-57 свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі.