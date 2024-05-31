Створення Військової поліції: Міноборони пояснило, чим важливий законопроєкт

Міноборони планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту

Сьогодні в парламенті був зареєстрований законопроєкт №6569-д про створення в Україні військової поліції. Міноборони вже закликало народних обранців підтримати цей документ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

У відомстві наголошують, що цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція.

«Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроект № 6569-д про створення Військової поліції на базі Військової служби правопорядку ЗСУ. Вона матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів, та захисту їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21», – йдеться в заяві Міноборони.

Окрім того, у міністерстві наголошують на необхідності слідчих повноважень для Військової поліції та планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту.

Автори документа пропонують утворити Військову поліцію як військове формування з правоохоронними функціями, що входитиме до складу сектору безпеки і оборони. Її призначенням буде забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міноборони України, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту.

«Метою законопроєкту є створення законодавчих підстав та правових засад діяльності Військової поліції як військового формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони, та який основним своїм завданням має забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту», – йдеться у пояснювальній записці.

Також автори документа наголошують, що діюча Військова служба правопорядку у ЗСУ не має повноважень щодо здійснення оперативно-розшукових заходів і притягнення осіб до відповідальності.