Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Львові працівник військового вишу допомагав ухилянтам виїжджати за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Львові працівник військового вишу допомагав ухилянтам виїжджати за кордон
Фігурантам повідомили про підозру за фактом незаконного переправлення людей через державний кордон
фото: lv.npu.gov.ua/Головне управління Національної поліції у Львівській області

У Львові правоохоронці ліквідували канал незаконного виїзду військовозобов’язаних

Правоохоронці у Львові викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаного через кордон. Підозри отримали затриманий за збут кокаїну, а також військовий одного зі львівських військових вишів. Про викриття схеми повідомили поліціяпрокуратура та управління СБУ у Львівській області.

За даними слідства, організатором схеми виявився 41-річний зловмисник, який перебуває під вартою за обвинуваченням у збуті кокаїну. Він дистанційно залучив пособників та координував їх дії щодо організації «нелегальних трафіків».

Підозри отримали затриманий за збут кокаїну, а також військовий одного зі львівських військових вишів
Підозри отримали затриманий за збут кокаїну, а також військовий одного зі львівських військових вишів
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Прокуратура зазначає, що він залучив до схеми 39-річного військовослужбовця одного із львівських військових вишів.

Офіційно імена фігурантів не розкриваються. Однак за даними Zaxid.net, йдеться про посадовця військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, колишнього суддю Франківського районного суду Львова Богдана Лозинського.

Правоохоронці повідомили двом фігурантам про підозру за фактом незаконного переправлення людей через державний кордон
Правоохоронці повідомили двом фігурантам про підозру за фактом незаконного переправлення людей через державний кордон
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Правоохоронці задокументували отримання військовим першої частини обумовленої суми у розмірі $5,5 тис.

За даними слідства, ділки обіцяли виготовити для «клієнтів» відповідні військово-облікові «документи» щодо непридатності до військової служби та зняття їх з військового обліку. А також внести дані до однієї з інформаційних систем, що надавало б їм право безперешкодно виїхати за межі України в умовах воєнного стану. Свої послуги оцінили у $13 тис. з людини.

Наразі двом фігурантам повідомили про підозру за фактом незаконного переправлення людей через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). Триває розслідування для встановлення інших учасників протиправної схеми.

Як повідомлялося, працівники ДБР проводять обшуки в приміщеннях Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, військового коледжу та в окремих посадових осіб.

Згодом обшуки підтвердила пресслужба Військового коледжу сержантського складу та зазначила, що керівництво закладу всіляко сприяє правоохоронним органам в розслідуванні кримінального провадження.

Раніше командування Сухопутних військ Збройних сил України ухвалило рішення провести перевірку стану справ в Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові.

Теги: СБУ Львів поліція університет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Telegram відновив роботу українських офіційних чат-ботів
Telegram відновив роботу українських офіційних чат-ботів
29 квiтня, 10:30
Зеленський провів кадрові зміни в обласних управліннях Служби безпеки України
Зеленський змінив низку очільників обласних управлінь СБУ
1 травня, 21:09
«Інавгурація» Путіна та запобіжний захід ієрарху УПЦ МП Луці. Головне за 7 травня
«Інавгурація» Путіна та запобіжний захід ієрарху УПЦ МП Луці. Головне за 7 травня
7 травня, 21:00
Козицький розповів про досягнення Львівської області у туристичній сфері
Очільник Львівщини назвав головну умову відкриття аеропорту «Львів»
17 травня, 14:07
Андрій Садовий провів інспекцію клумби зі своєю мамою
Мама Садового проінспектувала квітники у центрі Львова (відео)
12 травня, 20:08
У Липецькій області РФ загорілася електропідстанція
Дрони СБУ атакували нафтобазу та електропідстанцію росіян
13 травня, 11:31
Угорський політик: Вибори до Європарламенту разом із президентськими виборами у США «можуть визначити хід війни та миру в Європі»
«Між життям та смертю»: Орбан розповів про стан Фіцо після замаху
17 травня, 15:10
17 травня – Міжнародний день боротьби з гомофобією
17 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 травня, 00:01
Інформацію про проведення форуму розмістив ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов
У Львові таємно пройшов форум російської опозиції
23 травня, 23:04

Кримінал

У Львові працівник військового вишу допомагав ухилянтам виїжджати за кордон
У Львові працівник військового вишу допомагав ухилянтам виїжджати за кордон
ДБР прийшло з обшуками у Військовий коледж Національної академії сухопутних військ
ДБР прийшло з обшуками у Військовий коледж Національної академії сухопутних військ
Прорив на Харківщині: ДБР офіційно прокоментувало розслідування
Прорив на Харківщині: ДБР офіційно прокоментувало розслідування
Загибель військових 128-ї бригади на Запоріжжі: хто навів? Прокуратура відзвітувала про розслідування
Загибель військових 128-ї бригади на Запоріжжі: хто навів? Прокуратура відзвітувала про розслідування
На Закарпатті чоловіки напали на прикордонника, відібрали в нього зброю та втекли в Румунію
На Закарпатті чоловіки напали на прикордонника, відібрали в нього зброю та втекли в Румунію
Ексглава Державної фіскальної служби Насіров вийшов під заставу
Ексглава Державної фіскальної служби Насіров вийшов під заставу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Оборона Харківщини. Командир 92-ої бригади назвав категорію найбільш вмотивованих воїнів
4484
Путін націлився на Глобальний саміт миру
4317
Мирний саміт у Швейцарії. Чому він так бентежить Росію та Китай?
3406
Битва за Харківщину: що сталося і до чого готуватися у червні? Детальний аналіз
3227
Заборона онлайн-бронювання ліків: Мінохорони здоров'я назвало основну мету
2809
Втрати ворога станом на 28 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
Вчора, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Вчора, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua