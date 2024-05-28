У Львові працівник військового вишу допомагав ухилянтам виїжджати за кордон

Фігурантам повідомили про підозру за фактом незаконного переправлення людей через державний кордон

У Львові правоохоронці ліквідували канал незаконного виїзду військовозобов’язаних

Правоохоронці у Львові викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаного через кордон. Підозри отримали затриманий за збут кокаїну, а також військовий одного зі львівських військових вишів. Про викриття схеми повідомили поліція, прокуратура та управління СБУ у Львівській області.

За даними слідства, організатором схеми виявився 41-річний зловмисник, який перебуває під вартою за обвинуваченням у збуті кокаїну. Він дистанційно залучив пособників та координував їх дії щодо організації «нелегальних трафіків».

Підозри отримали затриманий за збут кокаїну, а також військовий одного зі львівських військових вишів фото: ssu.gov.ua/СБУ

Прокуратура зазначає, що він залучив до схеми 39-річного військовослужбовця одного із львівських військових вишів.

Офіційно імена фігурантів не розкриваються. Однак за даними Zaxid.net, йдеться про посадовця військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, колишнього суддю Франківського районного суду Львова Богдана Лозинського.

Правоохоронці повідомили двом фігурантам про підозру за фактом незаконного переправлення людей через державний кордон фото: ssu.gov.ua/СБУ

Правоохоронці задокументували отримання військовим першої частини обумовленої суми у розмірі $5,5 тис.

За даними слідства, ділки обіцяли виготовити для «клієнтів» відповідні військово-облікові «документи» щодо непридатності до військової служби та зняття їх з військового обліку. А також внести дані до однієї з інформаційних систем, що надавало б їм право безперешкодно виїхати за межі України в умовах воєнного стану. Свої послуги оцінили у $13 тис. з людини.

Наразі двом фігурантам повідомили про підозру за фактом незаконного переправлення людей через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). Триває розслідування для встановлення інших учасників протиправної схеми.

Як повідомлялося, працівники ДБР проводять обшуки в приміщеннях Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, військового коледжу та в окремих посадових осіб.

Згодом обшуки підтвердила пресслужба Військового коледжу сержантського складу та зазначила, що керівництво закладу всіляко сприяє правоохоронним органам в розслідуванні кримінального провадження.

Раніше командування Сухопутних військ Збройних сил України ухвалило рішення провести перевірку стану справ в Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові.