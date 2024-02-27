Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Франція піднімала винищувачі для перехоплення російського літака-розвідника

Діана Гасюк
glavcom.ua
Франція піднімала винищувачі для перехоплення російського літака-розвідника
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Французькі винищувачі піднялися в повітря назустріч російському літаку-розвіднику Іл-20 «Кут»

27 лютого Франція піднімала в повітря свої винищувачі Mirage, щоб перехопити російський військовий літак біля узбережжя Естонії. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил країни.

«Зліт по тривозі й перехоплення літака розвідки», – зазначено в повідомленні.

У заяві уточнили, що мова йде про Іл-20 РФ. Також у штабі додали, що це сталося неподалік узбережжя Естонії.

«Мета: захистити повітряний простір наших балтійських союзників», – акцентували в збройних силах Франції.

Раніше повідомлялося, що Німеччина піднімала в повітря винищувач для перехоплення російського військового літака. 

Нагадаємо, НАТО починає активно готуватися до російських ракетних ударів по Європі, а особливо по Німеччині. Зокрема країни НАТО можуть погодити введення системи «воєнного Шенгену», яка забезпечить вільне пересування військових конвоїв до саміту альянсу у Вашингтоні у липні.

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО розширити свій військовий потенціал, щоб бути готовими до війни з Росією. Про це повідомляє Daglabet.

«Зараз є вікно, яке, можливо, триватиме один, два чи три роки, коли ми повинні інвестувати ще більше в надійний захист. Ми повинні наповнити плани НАТО змістом і забезпечити необхідні можливості», – заявив Крістофферсен.

Норвезький генерал відзначив, що Росія значно посилила своє військове виробництво, перевівши свій військово-промисловий комплекс на цілодобовий режим роботи. Окрім цього Кремль працює з Іраном і Північною Кореєю, щоб розширити свій арсенал. На його думку, РФ озброюється швидше, ніж очікувало НАТО. Він вважає, що члени Альянсу повинні приділити особливу увагу зміцненню протиповітряної оборони, а також збільшенню виробництва ракет великої дальності і запчастин для військової техніки.

До слова, представники Нідерландів, Німеччини та Польщі 30 січня підписали угоду з метою скорочення бюрократичних перепон для швидкого переміщення військ і озброєнь з Північного моря до східного флангу НАТО. 

Теги: винищувач перехоплення повітря літак Франція Німеччина росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Допомога Україні потрібна зараз, а не колись там потім
В агонії путінський режим може стати непередбачуваним
19 лютого, 12:15
Вашингтон також має намір підштовхнути Аргентину купити вживані винищувачі F-16 замість китайських JF-17
Оборонні компанії США оголосили свій прибуток з військових продажів у 2023 році
30 сiчня, 15:04
Пожежа у російському селищі Муромцеве
Росія знову у вогні: масштабна пожежа охопила склад (відео)
31 сiчня, 06:57
Путін звинуватив тодішнього прем'єр-міністра Британії у продовженні війни в Україні
Путін знайшов винних у продовженні війни в Україні
15 лютого, 03:10
Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що крилата ракета на Львівщині рухалася у бік кордону з Польщею
Польща підняла в повітря авіацію через ракетний обстріл України
7 лютого, 07:55
Правоохоронці зібрали докази щодо колишніх посадовців державного підприємства «Антонов», зокрема гендиректора Сергія Бичкова
СБУ завершила розслідування щодо знищення «Мрії»
Вчора, 19:53
Вибух міг статися на режимному заводі «Федеральний науково-виробничий центр Алтай»
В Алтайському краю РФ пролунав потужний вибух на оборонному підприємстві
15 лютого, 11:59
Протягом останніх днів ЗСУ знищили шість російських літаків
Ігнат пояснив, чому Росія знизила активність авіації
20 лютого, 09:37
Шойгу, ймовірно, стурбований міжнародними наслідками дій своїх підлеглих
ISW розкрив, на кого російські генерали хочуть спихнути провину за воєнні злочини
25 лютого, 07:54

Соціум

Ще три країни ЄС виступили проти відправки військ в Україну
Ще три країни ЄС виступили проти відправки військ в Україну
Франція піднімала винищувачі для перехоплення російського літака-розвідника
Франція піднімала винищувачі для перехоплення російського літака-розвідника
Білий дім відповів, чи відправлятимуть США війська воювати в Україну
Білий дім відповів, чи відправлятимуть США війська воювати в Україну
Путін вирішив влаштувати Навальному «веселий» похорон
Путін вирішив влаштувати Навальному «веселий» похорон
Вибухи і трактори на вулицях Варшави: польські фермери протестують (фото, відео)
Вибухи і трактори на вулицях Варшави: польські фермери протестують (фото, відео)
Французька поліція вилучила в Алена Делона десятки одиниць вогнепальної зброї
Французька поліція вилучила в Алена Делона десятки одиниць вогнепальної зброї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Мільйон снарядів для України: Макрон розкритикував обіцянку ЄС
40K
Путін вирішив влаштувати Навальному «веселий» похорон
17K
Вибухи і трактори на вулицях Варшави: польські фермери протестують (фото, відео)
5369
Що змінилось для українських біженців у Швейцарії: цифри і факти
4704
Окупанти просунулися в районі Кремінної: аналіз ISW
4269
«Щодня прокидаюсь і дякую Хорватії». Історія українських біженців, що осіли на Балканах

Новини

День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
Сьогодні, 00:00
Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці – «Укренерго»
Вчора, 11:40
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
Вчора, 11:28
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни
Вчора, 09:00
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день оптиміста. Які свята відзначаємо 27 лютого
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua