Франція піднімала винищувачі для перехоплення російського літака-розвідника

Французькі винищувачі піднялися в повітря назустріч російському літаку-розвіднику Іл-20 «Кут»

27 лютого Франція піднімала в повітря свої винищувачі Mirage, щоб перехопити російський військовий літак біля узбережжя Естонії. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил країни.

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«Зліт по тривозі й перехоплення літака розвідки», – зазначено в повідомленні.

У заяві уточнили, що мова йде про Іл-20 РФ. Також у штабі додали, що це сталося неподалік узбережжя Естонії.

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«Мета: захистити повітряний простір наших балтійських союзників», – акцентували в збройних силах Франції.

#eAP | Décollage sur alerte et interception d’un avion de reconnaissance et de renseignement Il-20 « Coot » 🇷🇺 au large des côtes 🇪🇪 par les Mirage 2000-5 🇫🇷.



Objectif : protéger l’espace aérien de nos alliés baltes. 🛡️ pic.twitter.com/QjdzyrARwG — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) February 27, 2024

Раніше повідомлялося, що Німеччина піднімала в повітря винищувач для перехоплення російського військового літака.

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Нагадаємо, НАТО починає активно готуватися до російських ракетних ударів по Європі, а особливо по Німеччині. Зокрема країни НАТО можуть погодити введення системи «воєнного Шенгену», яка забезпечить вільне пересування військових конвоїв до саміту альянсу у Вашингтоні у липні.

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО розширити свій військовий потенціал, щоб бути готовими до війни з Росією. Про це повідомляє Daglabet.

«Зараз є вікно, яке, можливо, триватиме один, два чи три роки, коли ми повинні інвестувати ще більше в надійний захист. Ми повинні наповнити плани НАТО змістом і забезпечити необхідні можливості», – заявив Крістофферсен.

Норвезький генерал відзначив, що Росія значно посилила своє військове виробництво, перевівши свій військово-промисловий комплекс на цілодобовий режим роботи. Окрім цього Кремль працює з Іраном і Північною Кореєю, щоб розширити свій арсенал. На його думку, РФ озброюється швидше, ніж очікувало НАТО. Він вважає, що члени Альянсу повинні приділити особливу увагу зміцненню протиповітряної оборони, а також збільшенню виробництва ракет великої дальності і запчастин для військової техніки.

До слова, представники Нідерландів, Німеччини та Польщі 30 січня підписали угоду з метою скорочення бюрократичних перепон для швидкого переміщення військ і озброєнь з Північного моря до східного флангу НАТО.