Головна Думки вголос Віктор Андрусів
search button user button menu button
Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Як Росія намагається пересварити нас із сусідами

glavcom.ua
Російські інформаційні атаки становлять велику загрозу
фото: Depositphotos

«З поляками в нас дуже багато болючих питань починаючи від козацької доби»

Росіяни весь час атакують наші стосунки з сусідами. Це дуже активно триває з 2014 року. Зрозуміло, що наша історія має багато больових точок у стосунках з Польщею, Словаччиною, Угорщиною і, навіть, Румунією.

Так з поляками в нас дуже багато болючих питань починаючи від козацької доби і завершуючи «волинською різнею» та операцією «Вісла». Зі словаками в нас проблеми по питанню «русинів», вигаданого етносу, який, тим не менше, офіційно визнається словаками. З Угорщиною – ви всі вкурсі: Орбан вимагає права для угорської меншості не вчити українську і не поважати українську державу. З румунами зараз все спокійно, але в часи скандального президента Бесеску, вони активно роздавали паспорти в Чернівецькій та Закарпатській областях, і будували шпигунську мережу.

Все це є дуже вразливим для російських ІПСО атак. Так, в 2020 році наша поліція зловила чоловіка, який системно знищував памятники по всій території України, провокуючи національні конфлікти. Зокрема, він підірвав пам’ятник угорському народу на Веревецькому перевалі, пам’ятник загиблим полякам в Гуті-Пеняцькій, осквернив могилу Цадика Нахмана, підривав пам’ятники воїнам АТО. Якщо раніше ми могли собі дозволити на це повільно реагувати, то зараз для нас будь-який конфлікт з сусідами – «смерті подобний».

Розуміння того, що часто ці конфлікти провокуються російськими іпсо і спецслужбами є у всіх сторін, але адекватного інструменту реагування – немає. Більше того, подібні конфлікти завжди знаходять внутрішнього клієнта у вигляді якихось політичних сил, які швидко мобілізують це в своїх політичних інтересах.

Тому ми ще в 2017 році запропонували владі створити постійнодіючі «круглі столи інтелектуальної еліти» з кожною країною. Ідея полягала в тому, щоб провідні інтелектуали: історики, письменники, науковці, з кожної країни спільно проводили обговорення та дослідження проблемних та перспективних питань. У випадку настання кризової ситуації «круглий стіл» мав зробити спільну заяву, з метою вплинути на громадську думку і не допустити розгортання протистояння.

Цей інструмент міг би допомогти і сьогодні в ситуації з зерном. Очевидно, що вся ця ситуація потребує публічної дискусії, а не блокування кордонів країни, яка стікає кров’ю. Заява відомих інтелектуалів могла б внести ясність в це питання і запропонувати рішення без завдання шкоди іншим інтересам країн.

І хоча сьогодні такого інструменту ще немає, не пізно ще його створити. Зрештою треба хоч якось почати протистояти російським ІПСО, які з весни минулого року потужно розгорнулись по всьому світу.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна інформаційна війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генерал-полковник Олександр Сирський став головнокомандувачем Збройних сил України
Генерал Сирський і Росія. Розставимо крапки над «і»
10 лютого, 08:48
Башкортостан – окупована республіка у складі Російської федерації
Хто такі башкири і за що вони борються
19 сiчня, 19:44
Українські дрони завдають удару по економіці РФ
Українські атаки коштують Росії мільйони
16 лютого, 18:20
Росія готується до можливого протистояння з НАТО
Чи може Росія напасти на НАТО? Розвідка прокоментувала
23 сiчня, 20:32
На переконання польського прем'єра, Україна кров'ю платить велику ціну за цінності, які є фундаментом вільного світу
Туск пояснив, чому деякі країни заслуговують на місце в пеклі
22 сiчня, 18:33
Умєров: «2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові»
Ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ – Умєров
8 лютого, 18:31
Як пише Bloomberg, Кремль зможе напасти на країну-члена НАТО від трьох до п'яти років
Європа має три роки, щоб захистити себе від нападу Путіна – Bloomberg
14 лютого, 22:22
ЗСУ просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
ЗСУ просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
6 лютого, 05:50
Ворог планував обміняти ув’язнених колаборантів на своїх полонених
Росіяни планували обміняти колаборантів на своїх полонених – Центр нацспротиву
7 лютого, 01:50

Віктор Андрусів

Як Росія намагається пересварити нас із сусідами
Як Росія намагається пересварити нас із сусідами
Те, що зараз відбувається у війні дуже нагадує події на Майдані
Те, що зараз відбувається у війні дуже нагадує події на Майдані
Путін сам себе підставив
Путін сам себе підставив
Сценарій довгої війни. До чого ми маємо бути готові
Сценарій довгої війни. До чого ми маємо бути готові
Ув'язнення Гіркіна – це символ краху «вставання з колін» Росії
Ув'язнення Гіркіна – це символ краху «вставання з колін» Росії
Протести в РФ. Коли ситуація реально вибухне?
Протести в РФ. Коли ситуація реально вибухне?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Росія почала наступ на трьох напрямках одночасно: аналіз ISW
30K
Японія зробила заяву щодо підтримки України
23K
Британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова
18K
Більше не до ТЦК? Соратник Зеленського пояснив, кому треба передати питання мобілізації
18K
У світі може з'явитися ще одна нафтовидобувна країна
17K
Які правки планують внести в законопроєкт про мобілізацію: відповідь нардепа

Новини

Світоліна перемогла в українському дербі на великому турнірі у Дубаї
Сьогодні, 19:51
Окупанти прицільно атакують енергетичні об’єкти у промислових регіонах – Міненерго
Сьогодні, 18:57
Постачання боєприпасів в Україну. Ключовий імпортер повідомив гарні новини (фото)
Сьогодні, 15:25
Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 19 лютого
Сьогодні, 06:10
День Державного Герба. Які свята відзначаємо 19 лютого
Сьогодні, 00:00
Дощ та мокрий сніг: якою буде погода 18 лютого
Вчора, 04:45

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua