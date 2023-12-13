Кількість росіян, які підтримують війну в Україні, скоротилась до мінімуму

Активних прихильників війни у ​​Росії залишилось не більше 12%

Підтримка війни в Україні серез росіян продовжує знижуватись у міру того, як бойові дії затягуються, кількість жертв збільшується, а держава посилює репресії, сіючи в масовій свідомості тривогу і страх. «Ядро» активних прибічників війни в РФ станом на кінець жовтня 2023 року скоротилося до 12% – мінімуму за весь час вторгнення в Україну, з'ясували соціологи проекту «Хроніки».

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До провоєнного «ядру» вони відносять тих, хто одночасно висловився на підтримку війни, не підтримує рішення вивести війська та розпочати мирні переговори без досягнення цілей війни і хто вважає, що пріоритетом державних витрат має бути армія. З початку року їхня кількість скоротилася практично вдвічі: у лютому таких було 22%, а тепер стало в півтора рази менше, ніж прихильників якнайшвидшого завершення війни. Це 18,5% респондентів, які одночасно не висловили підтримку війні, підтримали б рішення вивести війська з України та вважають, що пріоритетом видатків має бути соціальна сфера, а не армія.

Вперше рішення вивести війська без досягнення позначених Кремлем цілей підтримали б більше росіян, ніж підтримали б, з'ясували «Хроніки»: 40% проти 33%. При цьому частка перших стабільна, а других – тобто тих, хто виступає за продовження війни, поки цілей не буде досягнуто, – систематично знижується: у лютому-2023 їх було 47%, у липні 2023 року – 39%.

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«Фактично йдеться про прийняття поразки: ввів війська, не досягнув цілей, вивів – програв», – зазначає керівник проєкту «Хроніки» Олексій Міняйло. За такий «легальний програш» зараз більше росіян, аніж за продовження війни, наголошує він.

Попри переможні реляції влади про нібито стійкість російської економіки, рекордне за 15 років зростання реальних зарплат, все більше громадян РФ відчувають «біль» від санкцій, скаржаться на порожні гаманці і депресію, що наростає.

Згідно з «Хроніками», у 44% сімей знизилися доходи, кожен п'ятий респондент повідомив про зникнення потрібних йому ліків, більше половини – 52% – розповіли, що зазнавали нападів тривоги. Причому частка останніх з початку війни збільшилася на 20% пунктів.

Навіть серед тих, хто виступає за продовження війни, кожен четвертий (24%) розуміє, що збільшення витрат на армію до рекордного рівня з часів СРСР завдасть йому особисто економічної шкоди. Серед тих, хто говорить про «підтримку СВО», 18% вважають, що їхнє матеріальне становище погіршиться через збільшення витрат на війну.

Цікаво, що інше опитування показує протилежний результат. Так, значна частина росіян підтримує війну проти України, а кількість прихильників Путіна лише зростає. Про це свідчать результати опитування незалежної російської дослідницької організації «Левада-Центр». Опитування проводилося 23-29 листопада 2023 року. У ньому взяли участь 1625 респондентів. Дослідження проводилося вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95), як стверджують дослідники, не перевищує 3,4%.