Даванков зазначив, що мирна угода не повинна бути для Росії «ганебною» і обмежувати її інтереси

Кандидат у президенти Росії Владислав Даванков заявив про необхідність перемовин з Україною «без попередніх домовленостей». Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За словами Даванкова, за час агітаційного турне російськими містами він не зустрів людей, які хотіли б воювати з НАТО. «Я часто чую протягом цієї кампанії людей, які кажуть, що люди хотіли б дійти до Варшави, воювати з НАТО. Ось я вам можу сказати, я проїхав 19 регіонів – у кожній залі я питав людей «А чи ви хотіли б дійти до Варшави?». Жодного разу, на жодній зустрічі люди цього не сказали. Тому багато разів мене запитували, яка моя позиція про те, що потрібно робити. Я вважаю, що в першу чергу мають бути переговори. Але дуже важливо, щоб ці переговори… я, як історик за освітою, дуже важливо, щоб ці переговори вели до того, щоб наша Росія була незалежною та сильною».

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Даванков зазначив, що мирна угода не повинна бути для Росії «ганебною» і обмежувати її інтереси. «У нас вже були в історії ганебні примирення, коли проблеми зовнішньої політики позначалися на політиці внутрішньої. І я сам працював майже у 10 країнах, я їх багато разів перераховував, провів багато переговорів, і знаю, що переговори потрібно вести у відкритому режимі, без попередніх домовленостей – сідати та домовлятися», – наголосив опонент Путіна.

Нагадаємо, Офіс президента назвав умову для перемовин із РФ. На думку Михайла Подоляка, переговори можливі лише тоді, коли Російська Федерація зазнає глобальної поразки.

Зауважимо, Кремль знову заговорив про переговори, але окуповані території не поверне. До того ж Путін звинуватив Україну у небажанні вести переговори.