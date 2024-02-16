Головна Світ Політика
search button user button menu button

Суперник Путіна на виборах заговорив про перемовини: «Не зустрів людей, які хотіли б воювати з НАТО»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Суперник Путіна на виборах заговорив про перемовини: «Не зустрів людей, які хотіли б воювати з НАТО»
Перші переговори між Україною та Росією щодо нападу Кремля відбулися 28 лютого 2022 року, згодом була ще низка спроб укласти мирну угоду, проте безуспішно
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Даванков зазначив, що мирна угода не повинна бути для Росії «ганебною» і обмежувати її інтереси

Кандидат у президенти Росії Владислав Даванков заявив про необхідність перемовин з Україною «без попередніх домовленостей». Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Даванкова, за час агітаційного турне російськими містами він не зустрів людей, які хотіли б воювати з НАТО. «Я часто чую протягом цієї кампанії людей, які кажуть, що люди хотіли б дійти до Варшави, воювати з НАТО. Ось я вам можу сказати, я проїхав 19 регіонів – у кожній залі я питав людей «А чи ви хотіли б дійти до Варшави?». Жодного разу, на жодній зустрічі люди цього не сказали. Тому багато разів мене запитували, яка моя позиція про те, що потрібно робити. Я вважаю, що в першу чергу мають бути переговори. Але дуже важливо, щоб ці переговори… я, як історик за освітою, дуже важливо, щоб ці переговори вели до того, щоб наша Росія була незалежною та сильною».

Даванков зазначив, що мирна угода не повинна бути для Росії «ганебною» і обмежувати її інтереси. «У нас вже були в історії ганебні примирення, коли проблеми зовнішньої політики позначалися на політиці внутрішньої. І я сам працював майже у 10 країнах, я їх багато разів перераховував, провів багато переговорів, і знаю, що переговори потрібно вести у відкритому режимі, без попередніх домовленостей – сідати та домовлятися», – наголосив опонент Путіна.

Нагадаємо, Офіс президента назвав умову для перемовин із РФ. На думку Михайла Подоляка, переговори можливі лише тоді, коли Російська Федерація зазнає глобальної поразки.

Зауважимо, Кремль знову заговорив про переговори, але окуповані території не поверне. До того ж Путін звинуватив Україну у небажанні вести переговори.

Читайте також: Трамп буде домагатися переговорів України з РФ у разі перемоги на виборах – Bloomberg
Теги: росія переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згідно з опитуванням, проведеним компанією Forsa, підтримка «AдН» вперше з липня впала до 20%
Як ФСБ працює з депутатами ФРН
5 лютого, 16:00
Медведєв визнав існування держави Україна
Про що свідчить остання заява Медведєва щодо України: аналіз ISW
18 сiчня, 07:36
Сергій Кислиця зачитує заяву від імені урядів понад 40 країн
Понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН
23 сiчня, 12:36
Верстати потрапляють до Росії через треті країни, переважно через Туреччину
Росія отримує з Тайваню верстати для виробництва зброї
27 сiчня, 08:35
Пожежа у російському селищі Муромцеве
Росія знову у вогні: масштабна пожежа охопила склад (відео)
31 сiчня, 06:57
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
Залужний розповів, що допоможе Україні вийти з позиційної війни
2 лютого, 03:45
Шмигаль: Уряд робить ставку на розвиток ринку озброєння
Скільки компаній в Україні виготовляють безпілотники – відповідь Шмигаля
1 лютого, 19:27
Серед можливих кроків у разі обрання Трампа, його союзники назвали по-суті створення дворівневого альянсу НАТО
Трамп буде домагатися переговорів України з РФ у разі перемоги на виборах – Bloomberg
Вчора, 04:20
Найбільше українців працює на будівництві та у промисловому секторі
Допомогли українці: країна ЄС похвалилася успіхами стосовно працевлаштування
Вчора, 17:39

Політика

Три країни ЄС заблокували закупівлю боєприпасів для України поза блоком – Politico
Три країни ЄС заблокували закупівлю боєприпасів для України поза блоком – Politico
Суперник Путіна на виборах заговорив про перемовини: «Не зустрів людей, які хотіли б воювати з НАТО»
Суперник Путіна на виборах заговорив про перемовини: «Не зустрів людей, які хотіли б воювати з НАТО»
Країна-союзниця Путіна приєдналася до коаліції НАТО з розмінування України
Країна-союзниця Путіна приєдналася до коаліції НАТО з розмінування України
ЗМІ повідомили, коли відбудеться перший у 2024 році саміт G7
ЗМІ повідомили, коли відбудеться перший у 2024 році саміт G7
Представник Держдепу відповів, чи можуть Україну запросити до НАТО цього року
Представник Держдепу відповів, чи можуть Україну запросити до НАТО цього року
Палата представників США пішла на канікули, не проголосувавши за законопроєкт щодо України
Палата представників США пішла на канікули, не проголосувавши за законопроєкт щодо України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Закон дозволяє Байдену відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів вже – Forbes
26K
Військкомат надіслав повістку «азовцю», який 21 місяць перебуває в полоні (фото)
19K
У травні президент має здати повноваження? Разумков помстився Зеленському
13K
Поновлення екссудді Львова. Верховний суд пішов ва-банк у справі про російський паспорт
12K
Конгрес США обговорює щонайменше два варіанти для схвалення допомоги Україні
9308
Адвокат митрополита Павла подав до суду на нового намісника Лаври

Новини

Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
Сьогодні, 05:51
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
Сьогодні, 00:00
Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
Вчора, 17:26
Найбільша приватна підтримка України під час війни. SCM Ахметова оприлюднив звіт за два роки
Вчора, 11:28
Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами
Вчора, 09:40
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:58

Прес-релізи

НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»
НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»
15 лютого, 16:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua