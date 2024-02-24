У російському Липецьку пролунали вибухи: горить металургійний комбінат

За словами місцевої влади, на території комбінату сталося загоряння в одному із цехів

Уночі 24 лютого в російському Липецьку пролунали потужні вибухи і спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють місцеві пабліки.

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За словами мешканців вони чули звук безпілотників у небі, згодом пролунали вибухи. Повідомляється, що було видно дим у районі Новолипецького металургійного комбінату.

Судячи з кадрів, опублікованих в мережі, вогонь палахкотить просто на території комбінату.

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Губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов заявив, що на території комбінату сталося загоряння в одному із цехів. За його даними, вогонь загасили, постраждалих немає. Загроза викиду небезпечних речовин відсутня.

Новолипецький металургійний комбінат розміщений у російському місті Липецьк за 508 км від Москви та виробляє сталь із полімерним покриттям.

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Нагадаємо, 23 лютого, у російському Новосибірську спалахнула масштабна пожежа, горить склад.

Як повідомлялося, у ніч проти 17 лютого у російському Іжевську спалахнула сильна пожежа на неназваному промисловому підприємстві.

Раніше повідомлялося, що уранці 15 лютого на Пушкінській площі у Москві горіла будівля майданчика для проведення заходів «Известия Hall».

До слова, у ніч проти 15 лютого у Курському районі РФ сталася сильна пожежа на нафтобазі. Місцева влада заявляє про нібито атаку безпілотника.