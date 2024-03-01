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Канада посилила санкції щодо імпорту російських алмазів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Канада посилила санкції щодо імпорту російських алмазів
Заборона доповнює введені Канадою в грудні 2023 року обмеження на імпорт алмазів і ювелірно-діамантової продукції з Росії
фото з відкритих джерел

Уряд Канади повністю відмовився від російських алмазів

Канада сьогодні, 1 березня, разом із партнерами по «Великій сімці» вводить додаткові обмеження на імпорт російських алмазів. Про це повідомляє міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

За словами глави МЗС, ця заборона доповнює введені Канадою в грудні 2023 року обмеження на імпорт алмазів і ювелірно-діамантової продукції з Росії, спрямовані на непрямий імпорт російських діамантів вагою один карат і вище.

«Це відповідає зобов'язанням, узятим у лютому, травні та грудні 2023 року лідерами G7, зі скорочення доходів путінського режиму від експорту непромислових алмазів із Росії», – йдеться в заяві.

Канада продовжить працювати зі своєю «Великою сімкою» та іншими міжнародними партнерами над впровадженням комплексного контролю, який заборонить російським алмазам поставлятися на ринки G7. Це дасть канадським споживачам додаткову впевненість у тому, що алмази, які вони купують, не підтримують незаконну війну Росії.

Останні заходи підтверджують рішучість Канади покласти додаткові витрати на режим диктатора Володимира Путіна за його невиправдану агресивну війну проти України.

Нагадаємо, нещодавно набула чинності повна заборона на прямий імпорт непромислових природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних прикрас із діамантами із Росії до країн Європейського союзу.

До слова, кількість російських фізичних осіб та компаній, які перебувають під санкціями хоча б однієї з основних західних країн, за підсумками чергового раунду введення обмежувальних заходів перевищила 6 тис.

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Теги: санкції Канада Велика сімка росія імпорт

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