ISW проаналізував, чи вистачає Росії зброї та техніки

Найближчим часом російський оборонно-промисловий комплекс може зіткнутися із труднощами

Росія сьогодні має обмежену оборонну промислову базу з виробництва зброї та недостатню кількість серійних ліній для виробництва танків. Однак це не заважає агресору все ще підтримувати боєздатність армії. Про йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російська оборонно-промислова база є не настільки продуктивною, як її позиціонує Кремль, але на сьогодні вона усе ще здатна підтримувати бойовий потенціал армії РФ.

За даними Ради безпеки, оборонна промисловість Росії досягла піку виробництва у вересні 2023 року, що на 38,9% перевищувало середній місячний обсяг виробництва у 2022 році, і неухильно знижувалася впродовж наступних місяців.

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Машовець заявив, що російський оборонпром намагається компенсувати дефіцит середньо- та висококваліфікованої робочої сили, а також нездатність отримати необхідне промислове виробниче обладнання, запасні частини та сервісне обслуговування для підтримки темпів і обсягів виробництва озброєнь.

За словами оглядача, компанії Китаю менш охоче надають Росії обладнання і запасні частини. Західні компанії не бажають обслуговувати або постачати запчастини для цих машин через санкції. Однак агресор придбав багато промислових виробничих систем у країн Заходу до повномасштабного вторгнення в Україну.

Військовий аналітик Олександр Коваленко зазначив, що танки, про обсяги виробництва яких останніми роками повідомляла РФ, здебільшого є відновленими та модернізованими машинами, які взяли зі складу, а не новими зразками озброєнь.

Костянтин Машовець зазначив, що деякі нові танки, зокрема Т-14 «Армата», виробляються погано. Натомість Росія активно ремонтує старі танки, на кшталт Т-72, що є більш надійними. Крім того, Росія послідовно намагається пристосуватися до обмежень, викликаних санкціями Заходу і надалі буде намагатися їх обійти.

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«Найближчим часом російський оборонно-промисловий комплекс може зіткнутися із труднощами, а посилення заходів із обходу санкцій та партнерства з такими державами, як Китай і Північна Корея, може допомогти компенсувати актуальні недоліки у середньостроковій і довгостроковій перспективі», – йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, російська оборонна промисловість навряд чи зможе повністю забезпечити технікою та озброєнням нові резерви, попри здатність армії РФ підтримувати нинішній темп операцій та зусилля щодо розширення російської «оборонки».

Раніше ISW розкрив, скільки Росія може виготовляти танків на місяць.