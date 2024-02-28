У столиці ділки продавали крадене майно однієї з бригад Тероборони Києва

Зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 млн грн

У Києві працівники Державного бюро розслідувань спільно з співробітниками СБУ викрили та заблокували злочинну схему привласнення та продажу майна однієї з бригад Тероборони столиці. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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До складу угрупування входили військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні особи, які займалися його продажем.

«Організував злочинну схему один з цивільних, який мав вплив на окремих підконтрольних йому військовослужбовців. Через них він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові/літні комплекти одягу, взуття тощо. Вкрадене вивозилось з військової частини на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень столиці», – йдеться у повідомленні.

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Зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 млн грн. Точна сума буде відома після проведення слідчих дій та експертиз.

«Під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речового майна, які члени злочинної групи мали намір продати через інтернет. Вони зрізали бирки з продукції, які вказували що майно власність ЗСУ та не призначено для продажу. Організатора та 2 осіб, один з яких військовослужбовець, затримано «на гарячому» під час продажу військового майна на суму понад 2 млн грн зі «знижкою» у майже 50%», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Кіровоградщини ділки обкрадали вантажівки з майном для армії під час руху. Викрадене перевозили до Полтавщини, де збували за невисоку ціну. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, у Дніпрі Служба безпеки запобігла продажу до Росії партії авіаційних комплектуючих, які були викрадені на одному із українських підприємств.