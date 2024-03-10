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Швеція вперше після вступу в НАТО здійснила військовий політ біля Росії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Швеція вперше після вступу в НАТО здійснила військовий політ біля Росії
Літак-розвідник Gulfstream S102B пролетів біля кордонів Калінінградської області
фото з відкритих джерел

Польоти, ймовірно, проводилися для збирання розвідувальної інформації про російську військову активність у регіоні

Шведські літаки вперше здійснили два польоти поблизу кордону з Росією. Це перша місія військової авіації Швеції поблизу РФ після вступу країни в НАТО. Про це пише портал Itamilradar, який веде спостереження за польотами військових літаків.

Перший політ здійснив шведський літак-розвідник Gulfstream S102B. Він пролетів над Польщею біля кордонів Калінінградської області та Білорусії. Зазначається, що на борту літака є різне обладнання, здатне перехоплювати та аналізувати повідомлення та інші електронні сигнали.

Швеція вперше після вступу в НАТО здійснила військовий політ біля Росії фото 1

Другий політ було здійснено літаком-радаром Saab 340 AEW&C над Балтійським морем. Літак Saab 340 AEW&C має систему радіолокації, здатну виявляти різні цілі на великих відстанях.

«Місії, ймовірно, проводилися для збирання розвідувальної інформації про російську військову активність у регіоні. Це не вперше, коли ми відстежуємо місії такого типу, але вони мають особливу цінність, яку наважуємося назвати історичною», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 березня Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО. Церемонія підняття прапора Швеції над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі має відбутись у понеділок, 11 березня, в ній візьме участь шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

Раніше прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прокоментував наміри Росії застосувати «заходи військово-технічного характеру» у відповідь на вступ Швеції до НАТО. 

Теги: Швеція росія політ літак

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