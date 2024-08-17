Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія погрожує італійським журналістам, які зняли репортаж на Курщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росія погрожує італійським журналістам, які зняли репортаж на Курщині
Журналістів звинуватили у незаконному проникненні на територію РФ
фото: Rai

Російське МЗС пригрозило журналістам кримінальною відповідальністю

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії у Москві Чечилія Піччоні через висвітлення журналістами італійської державної телерадіокомпанії Rai боїв у Курській області. Про це йдеться у пресрелізі МЗС РФ.

Зазначається, що послу висловили «рішучий протест» у зв'язку з діями знімальної групи італійської держтелерадіокомпанії. У відомстві наголосили, що нібито журналісти «незаконно проникли» на територію РФ.

Зовнішньополітичне відомство Росії вважає, що команда Rai, яка працювала на Курщині, «грубо порушила російське законодавство та елементарні правила журналістської етики».

«Порушивши російське законодавство та елементарні правила журналістської етики, італійські кореспонденти використали своє перебування на території нашої країни для обілення пропагандистської підтримки злочинів київського режиму», – заявили у російському МЗС.

Російське МЗС пригрозило журналістам кримінальною відповідальністю на території Росії, додавши, що «компетентними відомствами робляться необхідні кроки щодо встановлення обставин скоєного співробітниками Rai злочину».

Цього тижня репортери Rai Стефанія Баттістіні і Сімоне Траїні показали репортаж про наступ ЗСУ в Курській області, ймовірно, ставши першими іноземними журналістами, які отримали туди допуск.

Після цього російські Telegram-канали повідомили, що російські силовики хочуть порушити проти журналістів кримінальну справу про «незаконний перетин державного кордону».

Італійські профспілки журналістів Usigrai та Fnsi назвали неприйнятним твердження про можливе кримінальне переслідування працівників Rai, нагадавши, що «журналістика не є злочином».

Нагадаємо, 14 серпня українські журналісти вперше відвідали Суджу в Курській області після приходу ЗСУ. Вони поговорили з місцевими жителями та показали ситуацію в російському регіоні. 

Читайте також: 

Теги: Курщина журналіст Італія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія буде тільки і те робити, що жорстко вимагати територіальних поступок і невступу в НАТО
Чи подарує Путін черговий «жест доброї волі»?
3 серпня, 14:51
Чи змінять F-16 хід війни в Україні?
Як F-16 змінять ситуацію на фронті
1 серпня, 13:13
Журналіст Худолєєв: Після Олімпіади федерації, які підтримують росіян, і надалі допускатимуть їх до змагань
Журналіст-розслідувач назвав спортивні федерації, які перебувають під впливом Росії
18 липня, 10:11
Робота у санкційній площиніпроти Росії має продовжуватися
Україна має зайняти проактивну позицію у питанні запровадження санкцій проти Росії – експерт
18 липня, 13:32
Такер Карлсон виступив під час національного з’їзду Республіканської партії
Американський пропагандист Карлсон виступив на з'їзді республіканців
19 липня, 06:22
Боррель пояснив, на яких умовах Росія може брати участь у другому Саміті миру
Боррель пояснив, на яких умовах Росія може брати участь у другому Саміті миру
23 липня, 09:20
Російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області
Ситуація в Курську. Російські пропагандисти визнали катастрофу
7 серпня, 12:58
Операція в Курській області: аналітики DeepState розкрили нові деталі
Операція в Курській області: аналітики DeepState розкрили нові деталі
13 серпня, 01:11
Запит ООН передали до МЗС Росії для подальшого розгляду
ООН попросила про доступ до російських регіонів, що межують з Україною
Вчора, 02:00

Соціум

Росія погрожує італійським журналістам, які зняли репортаж на Курщині
Росія погрожує італійським журналістам, які зняли репортаж на Курщині
Влада Білгородщини закриває в'їзд до п'яти прикордонних населених пунктів
Влада Білгородщини закриває в'їзд до п'яти прикордонних населених пунктів
Туреччину охопили десятки лісових пожеж
Туреччину охопили десятки лісових пожеж
Представник РПЦ пояснив росіянам, чому відірвані на війні «ручки-ножки» – це добре
Представник РПЦ пояснив росіянам, чому відірвані на війні «ручки-ножки» – це добре
«Пожертвував» доньці і зятю $23 млн: Швейцарія зловила на гарячому мільярдера з Росії
«Пожертвував» доньці і зятю $23 млн: Швейцарія зловила на гарячому мільярдера з Росії
ЗСУ знищили стратегічний міст Курщини: з'явилося відео
ЗСУ знищили стратегічний міст Курщини: з'явилося відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
36K
Легіон «Свобода Росії» звернувся до путінських військових
17K
Горіховий Спас 2024: історія, традиції, прикмети та що треба святити у церкві
16K
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16K
Прогноз магнітних бур на 16-18 серпня: якою буде сонячна активність
14K
Що буде з Московською церквою в Україні? Нардеп зняв інтригу

Новини

Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
Вчора, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
15 серпня, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
14 серпня, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
14 серпня, 06:36

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua