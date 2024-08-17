Росія погрожує італійським журналістам, які зняли репортаж на Курщині

Журналістів звинуватили у незаконному проникненні на територію РФ

Російське МЗС пригрозило журналістам кримінальною відповідальністю

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії у Москві Чечилія Піччоні через висвітлення журналістами італійської державної телерадіокомпанії Rai боїв у Курській області. Про це йдеться у пресрелізі МЗС РФ.

Зазначається, що послу висловили «рішучий протест» у зв'язку з діями знімальної групи італійської держтелерадіокомпанії. У відомстві наголосили, що нібито журналісти «незаконно проникли» на територію РФ.

Зовнішньополітичне відомство Росії вважає, що команда Rai, яка працювала на Курщині, «грубо порушила російське законодавство та елементарні правила журналістської етики».

«Порушивши російське законодавство та елементарні правила журналістської етики, італійські кореспонденти використали своє перебування на території нашої країни для обілення пропагандистської підтримки злочинів київського режиму», – заявили у російському МЗС.

Російське МЗС пригрозило журналістам кримінальною відповідальністю на території Росії, додавши, що «компетентними відомствами робляться необхідні кроки щодо встановлення обставин скоєного співробітниками Rai злочину».

Цього тижня репортери Rai Стефанія Баттістіні і Сімоне Траїні показали репортаж про наступ ЗСУ в Курській області, ймовірно, ставши першими іноземними журналістами, які отримали туди допуск.

Після цього російські Telegram-канали повідомили, що російські силовики хочуть порушити проти журналістів кримінальну справу про «незаконний перетин державного кордону».

Італійські профспілки журналістів Usigrai та Fnsi назвали неприйнятним твердження про можливе кримінальне переслідування працівників Rai, нагадавши, що «журналістика не є злочином».

Нагадаємо, 14 серпня українські журналісти вперше відвідали Суджу в Курській області після приходу ЗСУ. Вони поговорили з місцевими жителями та показали ситуацію в російському регіоні.