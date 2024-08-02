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На Дніпропетровщині посадовці втягували жінок у проституцію: деталі справи

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Дніпропетровщині посадовці втягували жінок у проституцію: деталі справи
фото: Державне бюро розслідувань

Бордель зловмисники облаштували у звичайній квартирі, яку орендували в одному зі спальних районів на Дніпропетровщині

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією припинили діяльність притону розпусти на Дніпропетровщині. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань. 

Зазначається, що двом співробітникам ДСНС та одному нацгвардійцю, а також цивільній особі, які організували бізнес з надання інтимних послуг, повідомлено про підозру.

На початку 2024 року дві родини змовників, які товаришували не один рік, вирішили покращити своє матеріальне становище. Фігуранти почали розвивати у Павлограді притон розпусти. Для початку «власної справи» шукали дівчат, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Пропонуючи достойну зарплатню та комфортні умови праці, залучили до проституції шістьох жінок віком від 25 до 30 років.

Сам бордель облаштували у звичайній квартирі, яку орендували в одному зі спальних районів міста. Клієнтів знаходили в інтернеті, для чого регулярно розміщували повідомлення із сексуальним підтекстом.

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Притон працював цілодобово. У середньому, за годину з клієнтів брали понад 3 тис. гривень
фото: Державне бюро розслідувань

Притон працював цілодобово. У середньому, за годину з клієнтів брали понад 3 тис. гривень. Отримані прибутки ділили навпіл між повіями та організаторами. За попередніми підрахунками, такий бізнес приносив понад пів мільйона гривень щомісяця.

Усі чотори особи підозрюються у створенні та утриманні місць розпусти з метою наживи та втягненні осіб в зайняття проституцією з використанням уразливого стану (частина друга статті  302, частина друга статті  303 Кримінального кодексу України).

Також вирішується питання повідомлення про підозру ще одному правоохоронцю.

Зазначається, що санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до семи років. 

Нагадаємо, раніше співробітники управління міграційної поліції Київщини провели операцію із затриманням 32-річної мешканки м. Бровари, що на Київщині, яка примушувала дівчат надавати сексуальні послуги чоловікам.

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Теги: ДСНС санкції бізнес проституція бордель

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