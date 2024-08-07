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Тривожна ніч у РФ: дрони атакували чотири області, Білгородщина без світла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Тривожна ніч у РФ: дрони атакували чотири області, Білгородщина без світла
На Білгородщині аварійні відключення світла
фото: з відкритих джерел

У Шебекінському окрузі Білгородщини знеструмлені 10 населених пунктів

У ніч на 7 серпня дрони атакували чотири російські області: Білгородську, Курську, Воронезьку і Ростовську. У Воронежі пошкоджено будівлі, на Білгородщині знеструмлено 10 населених пунктів, у Курській області збивали ракети. Про це пишуть російські пабліки та повідомляє міністерство оборони країни-агресорки.
 
Російське міноброни заявило, що вночі у Білгородській, Курській, Воронезькій і Ростовські областях було збито 11 дронів.

Як зазначається, у Воронежі БпЛА пошкодив фасад житлової багатоповерхівки, уламки ще одного – впали на проспекті, вибиті шибки у багатоквартирного будинку, пошкодження отримали автомобілі, повідомив місцевий губернатор.

У Шебекінському окрузі Білгородщини сталося аварійне відключення електроенергії, знеструмлені 10 населених пунктів. Хоча влада регіону не повідомляє про причини відключень, там вказують що усунення наслідків розпочнеться «після погодження з міністерством оборони РФ».

Тим часом очільник Курської області РФ заявив, що окрім дронів  вночі в регіоні збивали ракети. Він також повідомив, що «у зв'язку із ситуацією у прикордонних районах» медичні установи поповнюють запас донорської крові.

Як повідомлялося, пізно ввечері 6 серпня у місті Курчатов Курської області пролунала серія вибухів. Звуки були чутні в районі розташування Курської атомної електростанції, що викликало занепокоєння у місцевих жителів та користувачів соціальних мереж. Російська влада заявила, що нібито дві ракети були збиті силами ППО.  У свою чергу мер Курчатова Ігор Корпунков стверджує, що Курська АЕС, яка знаходиться в місті, працює нібито в штатному режимі.

Нагадаємо, від ранку 6 серпня на території прикордонної області Росії тривають бої.

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Теги: росія Білгород дрон

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