Операція в Курській області: аналітики DeepState розкрили нові деталі

Аналітики оновили карту другого дня боїв у Курській області

Моніторинговий проєкт DeepState розкрив деталі другого дня боїв у Курській області РФ. 7 серпня Сили Оборони України просунулися у Суджі та звільнили Гуєво, Горналь, Гоголівку, Рубанщину, Нижній Клин та Миколаєво-Дар'їво.

Як зазначають аналітики, другого дня штурмові групи просунулися впритул до Кореневого, зайняли Зелений Шлях, Миколаєво-Дар'їно. На той момент ворог перебував у Новоіванівці, Ольгівці та Крем'яному.

мапа: deepstate

Також передові загони почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці, а саму ж Суджу почали обходити з півночі.

«На півдні вдалося звільнити Гуєво та Горналь. Розпочався активний рух в бік Малої Локні. З цього дня і надалі, цей напрямок отримуватиме найбільше суперечливої інформації», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що оновлення будуть із затримками, а деяка інформація може в кінцевому випадку різнитися зі свідченнями прямих учасників подій.

Нагадаємо, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ в Курській області та заявив, що Україна контролює в Росії територію площею в 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

Раніше керівництво Курщини заявило, що ворожа армія втратила контроль над 28 населеними пунктами області. Насправді їх кількість значно більша. Про це повідомляє DeepState.

За підрахунками аналітиків, орієнтовно 44 населені пункти вдалося звільнити. Також вони уточнили, що невідомий статус ще десяти населених пунктів.