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Актор Джордж Клуні хоче притягнути до відповідальності російських пропагандистів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Актор Джордж Клуні хоче притягнути до відповідальності російських пропагандистів
Пара активно підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення
фото з відкритих джерел

Дружина актора Амаль Клуні водночас активно залучена до обговорення щодо покарання росіян за викрадення українських дітей

Юристи фонду американського актора Джорджа Клуні та його дружини Амаль «За справедливість» хочуть притягнути до відповідальності російських пропагандистів, які закликають до війни проти України та геноциду українців. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Фонд американського актора Джорджа Клуні та його дружини Амаль «За справедливість» добивається кримінального переслідування російських пропагандистів у Європі. Це дуже важливо. Група Макфола-Єрмака давно працює з нашими партнерами над тим, щоб російські пропагандисти, які так само винні у розпалюванні ненависті і просуванні війни РФ проти України, потрапили під санкції. В нас вже були успіхи на цьому напрямку», – йдеться в повідомленні.

Єрмак повідомив, що спільно з Амаль Клуні обговорювали покарання для росіян за викрадення українських дітей. І говорили про пропагандистів теж.

«Зараз юристи фонду Клуні хочуть притягнути до відповідальності російських пропагандистів, які закликають до війни проти України та геноциду українців. Чимало пропагандистів РФ досі мають нерухомість у Європі, яку обіцяють «знищити», як і Україну. Пропагандисти відповідальні за геноцид українців. І вони відповідатимуть», – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, Амаль Клуні, відома британська юристка та дружина голівудського актора Джорджа Клуні, виступила на дискусії фонду Clooney Foundation For Justice у Нью-Йорку, де розповіла про незвичайний малюнок свого сина. Олександр Клуні присвятив промовистий малюнок російському диктатору Володимиру Путіну. 5-річний хлопчик зобразив в'язницю, у який, за його словами, має сидіти злочинець. 

Також Джордж Клуні разом із правозахисником Джоном Прендергастом закликали світову спільноту ліквідувати російську ПВК «Вагнер». Про це вони опублікували колонку «Як Захід може вбити вірус Вагнера» в The Economist.

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Теги: геноцид санкції нерухомість викрадення актор дружина злочинець Андрій Єрмак вірус

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