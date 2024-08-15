Росіяни риють нові траншеї у Курській області – CNN
Росіяни шукають людей, які би зводили укріплення, за допомогою інтернет-оголошень
Поблизу міста Льгов у Курській області Росії з’явилася велика траншея, яка може слугувати новим оборонним рубежем після прориву ЗСУ. Про це свідчать супутникові знімки, які є у розпорядженні CNN.
Зазначається, що траншею вирили біля головної автомагістралі 38К-017 Курськ-Льгов-Рильськ та залізничної лінії.
Льгов розташований приблизно за 60 кілометрів від українського кордону дорогою і приблизно за 40 кілометрів від того місця, яке вважається найглибшим проникненням українських військ на територію Росії.
Водночас росіяни шукають людей, які би зводили укріплення. Журналісти CNN знайшли в інтернеті вакансії копачів для риття траншей у Курській області.
«Нам потрібні люди, щоб копати траншеї у Льгові. Техніка є, але немає водіїв. Оплата щотижня», – йдеться у одному з оголошень.
Робітникам обіцяють платити від півтори до чотирьох тисяч доларів.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни вважає, що українські військові взяли під контроль 41 населений пункт в Курській області. Водночас 13 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили контролюють 74 населені пункти Курської області.
Як повідомлялося, винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.
До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. Зокрема, країни заходу поступово позбуваються страху перед російським диктатором Володимиром Путіним через операцію ЗСУ в Курській області, а так звані «червоні лінії» диктатора більше не працюють.
Читайте також:
- Суджа – столиця України. Що каже історія про місто, в яке увійшли ЗСУ
- Іноземні видання розповідають про українців, що штурмують Курську область
- Приголомшливий рейд ЗСУ в Курську область. Світові ЗМІ розгадують головоломку Сирського
- Путіна роздратувала інформація про «ширину і глибину» українського наступу (відео)
- Точка «Ку». Чому Україна б'є по Курській області
Коментарі — 0