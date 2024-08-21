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У росіян шок через бої на Курщині. Путін вигадав, як «врятувати» ситуацію

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У росіян шок через бої на Курщині. Путін вигадав, як «врятувати» ситуацію
Курськ, 11 серпня 2024 року
фото: ТАСС

Кремль за допомогою пропаганди намагається підготувати росіян до життя в умовах «нової реальності» та «нової нормальності»

У Кремлі вважають, що бої у Курській області триватимуть кілька місяців. І хочуть переконати росіян, що це «нова нормальність». Про це російській «Медузі» повідомили джерела, близькі до адміністрації президента Путіна та уряду РФ. 

Як повідомили «Медузі» два джерела, близькі до адміністрації президента РФ, і один співрозмовник, близький до керівництва уряду, відразу після початку операції ЗСУ в Курській області російські «еліти» були «шоковані». Однак за два тижні «шок пройшов, сталося звикання».

«Спочатку було незрозуміло, якими силами зайшли, на який термін це. Нині розуміння є, це завжди легше. До обласних центрів далеко. Але сам захід на територію РФ і взяття під контроль сіл – це подія нова, і подія дуже неприємна», – говорить співрозмовник, близький до Кремля.

Одне з джерел, близьких до адміністрації Путіна, вказує на результати недавнього опитування, за яким частка росіян, які говорять про «переважання [у суспільстві] тривожних настроїв», зросла відразу на 6% і досягла 45%. У адміністрації Путіна ці показники вважають досить високими і сподіваються на їхнє швидке зниження.

«Під час шоку, а це, безумовно, було шоком, завжди відбуваються стрибки [соціологічних показників], потім люди звикають і все влаштовується. Що діялося під час заколоту Пригожина, мобілізації та на початку війни? Але все вгамувалося», – цинічно міркує один із співрозмовників «Медузи». Втім, він одразу додає, що «якби війна зупинилася – усім стало б легше».

Щоб настрої швидше «устаканилися», Кремль за допомогою пропаганди намагається підготувати росіян до життя в умовах «нової реальності» та «нової нормальності» (ці терміни пропагандисти вже використовували під час пандемії та на початку війни проти України).

Складові цієї «нової реальності», за задумом Кремля, такі:

  • ворог справді прорвався на російську територію;
  •  на нього чекає неминуча поразка;
  • але повернення територій займе час, росіянам потрібно почекати.

У цей час жителям Росії пропонується «направити негатив і шок у позитивне русло», а саме взяти участь у зборі допомоги для Курської області. Адміністрація президента РФ вже «рекомендувала» зайнятися цим та владі регіонів.

Ще одна відмінність «нової нормальності» від попередньої – на виборах губернатора Курської області (зараз регіоном керує тимчасово виконуючий обов’язки глави Олексій Смирнов) запровадили дострокове голосування з 28 серпня, основне пройде на початку вересня. Російське інтернет-идання «Верстка» повідомляло, що в області обговорювали і скасування виборів, і заміну кандидата від влади, але джерела «Медузи», близькі до адміністрації Путіна, це не підтверджують. При цьому муніципальні вибори в регіоні (про це теж писала «Верстка») справді можуть скасувати.

Загалом всі опитані «Медузою» чиновники впевнені, що бої в Курській області можуть тривати кілька місяців. Близький до уряду співрозмовник уточнює: ця оцінка «досить оптимістична, якщо все вийде».

Раніше зі схожим прогнозом виступив і командир батальйону «Ахмат» Апті Алаудінов. Він заявив, що російські війська повернуть території за два-три місяці – при цьому тоді ж нібито може закінчитися і війна загалом. Саме Алаудінов несподівано став головним державним спікером Курської області. Два джерела «Медузи», близькі до Кремля, пояснюють це просто: з російського боку ситуацією займається Федеральна служба безпеки РФ, «спецслужби не люблять розповідати і виходити на люди» – а «Апті хотів сам, йому не заважають».

Джерело «Медузи», близьке до уряду РФ, а також співрозмовник, близький до адміністрації Путіна, стверджують, що одразу після початку операції ЗСУ у Курській області, у Кремлі обговорювалася можливість проведення нової хвилі мобілізації. Проте близький до уряду співрозмовник запевняє, що кабінет міністрів, а також близькі до держави бізнесмени виступають різко проти мобілізації. Це пояснюється тим, що мобілізація виб'є з економіки останні трудові ресурси, а працювати вже нема кому. 

При цьому джерело додає, що, за його оцінкою, ймовірніше, що до боїв у Курській області масово залучатимуть строковиків. Два близькі до адміністрації Путіна співрозмовники стверджують, що «медійна підготовка громадської думки» до цього вже ведеться. Також російські чекають відставки відповідальних за прорив ЗСУ.

Нагадаємо, Збройні сили України роблять спроби ізолювати частину Курщини, яка розташована між українським кордоном і річкою Сейм, – це майже 300 кв миль (1 миля – понад 1,6 км) області. 

Наразі Україна контролює у Курській області територію площею 1263 кв. км та 93 населені пункти. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час Конгресу місцевих і регіональних влад.

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Теги: ЗСУ росіяни Курщина війна росія путін путінський режим

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