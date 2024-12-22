Путін дізнався про удар українських дронів по Татарстану і зробив нову заяву про «Орєшнік»

Путін: Настав час його випробувати у бойових умовах

Російський диктатор Володимир Путін, коментуючи атаки безпілотників ЗСУ на Казань, заявив, що Україна пошкодує про це і зіткнеться з ще більшими руйнуваннями. Про це повідомляють росЗМІ.

«Хто і як би не намагався у нас щось зруйнувати, він зіткнеться з багаторазово великими руйнуваннями в себе за це і пошкодує ще про те, що він намагається зробити у нас в країні», – сказав диктатор.

Путін також заявив, що раніше існували різні думки в міністерстві оборони щодо виробництва та використання ракетної системи «Орєшнік». ВЗа його словами, настав час випробувати балістичну ракету середньої дальності у бойових умовах.

«Зрештою я приєднався до тих, хто вважав, що його а) потрібно робити і дав пряму вказівку це робити, виділити необхідні ресурси, і б) погодився з тими, хто вважав, що настав час його випробувати у бойових умовах», – зауважив Путін.

Нагадаємо, що 21 зранку російське місто Казань атакували дрони. Також через роботу російських РЕБ безпілотники влучили в кілька багатоповерхівок.

Також міноборони РФ заявляло, що 21 грудня загалом над Росією збили 19 дронів, дев'ять із яких над Білгородською областю, п'ять – над Воронезькою, три – над акваторією Чорного моря та по одному – над Курською областю та Краснодарським краєм.

Зауважимо, що 19 грудня російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні, що може вдарити балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» по Києву для експерименту.