Глава комітету Держдуми запропонував вдарити «Орєшніком» по Україні через атаку на РФ

Уночі Україна масовано атакувала Москву безпілотниками

Очільник комітету з оборони Держдуми РФ Андрій Картаполов заявив, що відповіддю на атаки українських дронів на Москву й область може стати удар ракетного комплексу середньої дальності «Орєшнік». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ

«Рішення за верховним головнокомандувачем, але, думаю, буде незайвим, краще навіть не один», – сказав він.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін заявив, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік», якою російські війська раніше атакували Дніпро.

Нагадаємо, у ніч на 11 березня Україна здійснила масовану атаку на Москву, використовуючи безпілотні літальні апарати.

Зокрема, за даними Кремля, було збито:

91 БпЛА – над територією Курської області;

38 БпЛА – над територією Брянської області;

25 дронів – над територією Рязанської області;

10 БпЛА – над територією Калузької області;

вісім БпЛА – над територією Липецької області;

вісім БпЛА – над територією Орловської області;

шість БпЛА – над територією Воронезької області;

три БпЛА – над територією Нижегородської області.

Як відомо, атака на РФ почалася близько 03:30. В аеропортах Жуковський, Домодєдово та Шереметьєво було запроваджено план «Килим». Крім того, пошкоджено залізницю, зокрема залізничне сполучення Домодедово-Москва.

Згідно з повідомленнями, російське ППО та РЕБи збивали дрони прямо над багатоповерхівками та приватними будинками.

До слова, російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, складу з дитячими іграшками та резервуару з пальним.