Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава комітету Держдуми запропонував вдарити «Орєшніком» по Україні через атаку на РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Глава комітету Держдуми запропонував вдарити «Орєшніком» по Україні через атаку на РФ
Андрій Картаполов запропонував вдарити декількома «Орєшніками» по Україні
фото з відкритих джерел

Уночі Україна масовано атакувала Москву безпілотниками

Очільник комітету з оборони Держдуми РФ Андрій Картаполов заявив, що відповіддю на атаки українських дронів на Москву й область може стати удар ракетного комплексу середньої дальності «Орєшнік». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ

«Рішення за верховним головнокомандувачем, але, думаю, буде незайвим, краще навіть не один», – сказав він.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін заявив, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік», якою російські війська раніше атакували Дніпро. 

Нагадаємо, у ніч на 11 березня Україна здійснила масовану атаку на Москву, використовуючи безпілотні літальні апарати.

Зокрема, за даними Кремля, було збито:

  • 91 БпЛА – над територією Курської області;
  • 38 БпЛА – над територією Брянської області;
  • 25 дронів – над територією Рязанської області;
  • 10 БпЛА – над територією Калузької області;
  • вісім БпЛА – над територією Липецької області;
  • вісім БпЛА – над територією Орловської області;
  • шість БпЛА – над територією Воронезької області;
  • три БпЛА – над територією Нижегородської області.

Як відомо, атака на РФ почалася близько 03:30. В аеропортах Жуковський, Домодєдово та Шереметьєво було запроваджено план «Килим». Крім того, пошкоджено залізницю, зокрема залізничне сполучення Домодедово-Москва.

Згідно з повідомленнями, російське ППО та РЕБи збивали дрони прямо над багатоповерхівками та приватними будинками.

До слова, російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, складу з дитячими іграшками та резервуару з пальним.

Читайте також:

Теги: Державна Дума росія війна безпілотник росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наша задача – не впасти з емоційних гойдалок і в усьому цьому угарі не завалити державу
Ні до Паски, ні іншим ближчим часом війна не закінчиться
19 лютого, 12:08
Путін також пропонує Трампу угоду про доступ до російських рідкісноземельних матеріалів
Існує один варіант для США стати переможцем
26 лютого, 14:04
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
19 лютого, 13:24
Згідно з даними Світового банку, для відновлення України потрібно майже $500 млрд
РФ готова дозволити використати $300 млрд своїх активів для відновлення України – Reuters
21 лютого, 18:06
США можуть заборонити доступ до Starlink в Україні: чи вплине це на зв’язок на фронті
США можуть заборонити доступ до Starlink в Україні: чи вплине це на зв’язок на фронті
22 лютого, 11:11
Над столицею лзбивають ворожі безпілотники
У Києві працюють сили ППО
1 березня, 01:11
Українські бійці взяли в полон ворога
На Донеччині бійці 5-ї ОШБр «бусифікували» росіянина: відео взяття в полон
6 березня, 03:26
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10255 танків
Втрати ворога станом на 4 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
4 березня, 07:32
На початку повномасштабного вторгнення РФ пішов захищати Україну разом з батьком Олександром
У день народження Кобзаря на фронті загинув скульптор Тарас Шевченко
Сьогодні, 00:59

Політика

Польський уряд обіцяє кожній родині посібник «воєнних часів»
Польський уряд обіцяє кожній родині посібник «воєнних часів»
Глава комітету Держдуми запропонував вдарити «Орєшніком» по Україні через атаку на РФ
Глава комітету Держдуми запропонував вдарити «Орєшніком» по Україні через атаку на РФ
Експрезидент Філіппін заарештований за злочини проти людяності
Експрезидент Філіппін заарештований за злочини проти людяності
Угорський депутат, який зірвав виступ Орбана, за день назбирав гроші на штраф
Угорський депутат, який зірвав виступ Орбана, за день назбирав гроші на штраф
Росіяни готують наступ на Суджу найближчими днями – ISW
Росіяни готують наступ на Суджу найближчими днями – ISW
Посланець Трампа збирається до Москви
Посланець Трампа збирається до Москви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 березня 2025
30K
Україну накриє ураган руйнівної потужності? Роз'яснення Укргідрометцентру
13K
Ось де він, оплот російського православія...
11K
Влада Києва повідомила, коли чекати завершення опалювального сезону
7437
Курочка, яка несе золоті яйця. Легендарний актор оцінив суперхіт Театру Франка «Конотопську відьму»

Новини

Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Сьогодні, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
Вчора, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua