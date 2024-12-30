Загроза удару «Орєшніком»: Центр стратегічних комунікацій зробив заяву

Раніше повідомлялося, що росіяни зламали ефір національного телемарафону та опублікували допис про ракетний удар

У мережі з'явилася інформація про нібито хакерську атаку на національний телемарафон, однак вона не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Раніше в мережі опублікували відео начебто під час телемарафону з'явилося повідомлення про застосування найближчим часом російської ракети «Орєшнік» по українських містах. Повідомлялося, начебто зловмисники підмінили телеконтент на інформацію про ракетний удар по території України.

«Це – ворожий вкид! Українські телеканали функціонують належним чином. Жодних скарг від провайдерів чи глядачів не отримано, йдеться у заяві 1+1 Media», – пише Центр стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, що 19 грудня, відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Фахівці працювали у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів. За попередньою оцінкою, загроз для функціонування інших ресурсів – немає.

До слова, телекомпанія 1+1 Media повідомляла про чергову спробу РФ заглушити її трансляцію на супутнику. Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії. Як повідомлялося, від початку березня РФ розпочала активне глушіння супутникового сигналу українських телеканалів на супутниках Astra4A та Hotbird13E, які належать європейським телекомунікаційним компаніям SES та Eutelsat.