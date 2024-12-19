Путін запропонував вдарити «Орєшніком» по Києву. Зеленський відповів одним словом

На думку глави української держави, владу у сусідній державі захопив «довбо**б»

У четвер, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію Путіна щодо «технологічної дуелі» (удару ракетою по Києву), назвавши російського диктатора «довбо**бом».

Путін сьогодні під час щорічного телемарафону сказав, що було б «дуже цікаво», якби західні країни у Києві зосередили у конкретному місці сили ППО, а Росія саме туди ударила «Орєшніком» для експерименту або ж так званої «технологічної дуелі». Щоб з'ясувати, чия зброя просунутыша.

«Люди гинуть, а йому «цікаво»… Довб**об», – написав президент України в Х (Twitter) після таких заяв.

Як сьогодні повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін знову пригрозив Україні, що може вдарити балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» по Києву для експерименту.

«Якщо ті західні експерти, про яких ви говорите, так вважають (що є системи, які здатні збивати російські ракети типу «Орєшнік», – «Главком»), нехай вони запропонують нам і тим на Заході, хто їм платить за їхній аналіз, провести деякий технологічний експеримент, високотехнологічну дуель 21 століття. Нехай визначать якийсь об’єкт для ураження у Києві. Зосередять там усі свої сили ППО, а ми нанесемо туди удар «Орєшніком». І подивимося, що буде. Ми до такого експерименту готові. Чи готова інша сторона? Думаю, буде корисно подивитися на те», – йдеться у заяві.

Як відомо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Інформаційне агентство Associated Press поспілкувалося з працівниками Служби безпеки України та побачило уламки ракети «Орєшнік», яким Росія вдарила по Україні 21 листопада. Фрагменти, які побачили журналісти, розміщені в невідомому місці в Україні. Їх ще детально не вивчали, тому СБУ призначила низку експертиз.

Натомість про те, що ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру, є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого заявив російський диктатор Володимир Путін. Путін каже, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік».