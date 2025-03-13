Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко пожалівся, що Путін досі не передав йому «Орєшніка»

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Лукашенко пожалівся, що Путін досі не передав йому «Орєшніка»
Як відомо, наприкінці 2024 року Олександр Лукашенко заявив про готовність розмістити на території Білорусі до 10 ракетних комплексів «Орєшнік»
фото з відкритих джерел

Лукашенко: «Ще немає «Орєшніка». Працюємо»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у Москві, що російської ракетної системи «Орєшнік» у Білорусі досі немає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Белта».

Прикметно, що ще у січні Лукашенко казав, що отримає її від Росії «з дня на день».

«Ще немає «Орєшніка». Працюємо. Але коли я занурився в цю проблему, Володимир Володимирович мене занурив (диктатор РФ –ред.), виявилося, що, крім ракети, це все треба виготовляти. І ми це робимо в Білорусі. Тому ми працюємо над цим», - заявив самопроголошений президент Білорусі.

Лукашенко почав переконувати, що у Білорусі фактично закінчують виготовляти кілька пускових установок для «Орєшніка». «Від старшого брата (Росії – ред.) ракета потрібна буде», – сказав він.

Як відомо, наприкінці 2024 року Олександр Лукашенко заявив про готовність розмістити на території Білорусі до 10 ракетних комплексів «Орєшнік», з якого 21 листопада обстріляли Дніпро. 

«Думаю, що поки десяток, а далі подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити, ми розмістимо більше», – заявив Лукашенко, відповідаючи на запитання журналіста.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік», якою російські війська раніше атакували Дніпро. Як заявив Путін, російський Генеральний штаб і Міністерство оборони вже підбирають цілі для ураження ракетою «Орєшнік» на території України. Зазначається, що засоби ураження військових об'єктів, підприємств оборонної промисловості та так званих «центрів ухвалення рішень» обиратимуть «залежно від цілей та загроз для РФ».

21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш».

Інформаційне агентство Associated Press поспілкувалося з працівниками Служби безпеки України та побачило уламки ракети «Орєшнік», яким Росія вдарила по Україні 21 листопада. Фрагменти, які побачили журналісти, розміщені в невідомому місці в Україні. Їх ще детально не вивчали, тому СБУ призначила низку експертиз.

Натомість про те, що ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру, є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого заявив російський диктатор Володимир Путін

До слова, Military Watch Magazine, посилаючись нібито на дані Головного управління розвідки, заявив, що росіяни можуть виготовляти 300 ракет «Орєшнік» щороку, тобто по 25 одиниць в місяць. Натомість керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що це неможливо.

Читайте також:

Теги: росія Олександр Лукашенко саміт путін президент ракета диктатор уламки ракет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський президент вкотре закликав Україну та Росію сісти за стіл переговорів
США пригрозили Росії масштабними санкціями після обстрілу України
7 березня, 16:51
Крім «Рамштайну», Пісторіус анонсував і засідання «Групи п’яти»
Німецький міністр назвав дату наступного «Рамштайну»
6 березня, 18:52
Одна труба «Північного потоку» серйозно постраждала після диверсії у 2022 році
Трамп та Путін викопують «Північний потік». Навіщо? Війна і бізнес
6 березня, 17:15
Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні
США припинили ділитись з Україною всіма розвідданими – Sky News (оновлено)
5 березня, 17:51
Про рішення Трампа стало відомо після зустрічі делегацій США та РФ у Стамбулі
Трамп продовжив на рік санкції проти Росії
27 лютого, 19:35
Сили оборони звільнили від окупантів близько 8% від загальної площі України
Роковини повномасштабного вторгнення. ЗСУ назвали площу України, відбиту в окупантів за три роки
25 лютого, 15:23
Трамп вже втретє обговорює з кимось ймовірність третього терміну
Трамп розмірковує про третій президентський термін
21 лютого, 09:43
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Польський міністр озвучив позицію щодо виборів в Україні
20 лютого, 00:55
Заявку на товарний знак було подано ще позаминулого року
Італійський бренд Gucci зареєстрував торгову марку в Росії
19 лютого, 22:10

Політика

Путін заявив, що Росія «підтримує перемирʼя», але відразу висунув ряд вимог
Путін заявив, що Росія «підтримує перемирʼя», але відразу висунув ряд вимог
Путін зустрінеться зі спецпредставником США Віткоффом: деталі
Путін зустрінеться зі спецпредставником США Віткоффом: деталі
Лукашенко пожалівся, що Путін досі не передав йому «Орєшніка»
Лукашенко пожалівся, що Путін досі не передав йому «Орєшніка»
У Молдові депутати вшанували загиблих росіян після атаки дронів на Москву
У Молдові депутати вшанували загиблих росіян після атаки дронів на Москву
«Це нам нічого не дає». Помічник Путіна розкритикував мирний план американців
«Це нам нічого не дає». Помічник Путіна розкритикував мирний план американців
Фінляндія та Україна підписали угоду про співпрацю в галузі оборони
Фінляндія та Україна підписали угоду про співпрацю в галузі оборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 березня 2025
48K
Колишній начальник штабу «Азова» Кротевич виступив проти перемир’я
6505
Мирні переговори: Reuters оприлюднив перелік вимог Путіна
4518
Прогноз магнітних бур на 13-15 березня: якою буде сонячна активність
3834
Голлівудська акторка виконала «Червону руту» на концерті в Нью-Йорку (відео)

Новини

13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
Вчора, 23:44
Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня
Вчора, 20:47
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 19:42
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
11 березня, 20:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua