Лукашенко пожалівся, що Путін досі не передав йому «Орєшніка»

Як відомо, наприкінці 2024 року Олександр Лукашенко заявив про готовність розмістити на території Білорусі до 10 ракетних комплексів «Орєшнік»

Лукашенко: «Ще немає «Орєшніка». Працюємо»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у Москві, що російської ракетної системи «Орєшнік» у Білорусі досі немає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Белта».

Прикметно, що ще у січні Лукашенко казав, що отримає її від Росії «з дня на день».

«Ще немає «Орєшніка». Працюємо. Але коли я занурився в цю проблему, Володимир Володимирович мене занурив (диктатор РФ –ред.), виявилося, що, крім ракети, це все треба виготовляти. І ми це робимо в Білорусі. Тому ми працюємо над цим», - заявив самопроголошений президент Білорусі.

Лукашенко почав переконувати, що у Білорусі фактично закінчують виготовляти кілька пускових установок для «Орєшніка». «Від старшого брата (Росії – ред.) ракета потрібна буде», – сказав він.

Як відомо, наприкінці 2024 року Олександр Лукашенко заявив про готовність розмістити на території Білорусі до 10 ракетних комплексів «Орєшнік», з якого 21 листопада обстріляли Дніпро.

«Думаю, що поки десяток, а далі подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити, ми розмістимо більше», – заявив Лукашенко, відповідаючи на запитання журналіста.

👀"Для початку розмістимо 10 "арешнікав", а можемо і більше, якщо росія захоче", - каже Лукашенко і запопадливо заглядає в очі путіну, який задоволено сміється



Сьогодні на болотах проходить саміт Євразійського союзу. pic.twitter.com/98fh4NWGaG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 26, 2024

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік», якою російські війська раніше атакували Дніпро. Як заявив Путін, російський Генеральний штаб і Міністерство оборони вже підбирають цілі для ураження ракетою «Орєшнік» на території України. Зазначається, що засоби ураження військових об'єктів, підприємств оборонної промисловості та так званих «центрів ухвалення рішень» обиратимуть «залежно від цілей та загроз для РФ».

21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш».

Інформаційне агентство Associated Press поспілкувалося з працівниками Служби безпеки України та побачило уламки ракети «Орєшнік», яким Росія вдарила по Україні 21 листопада. Фрагменти, які побачили журналісти, розміщені в невідомому місці в Україні. Їх ще детально не вивчали, тому СБУ призначила низку експертиз.

Натомість про те, що ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру, є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого заявив російський диктатор Володимир Путін.

До слова, Military Watch Magazine, посилаючись нібито на дані Головного управління розвідки, заявив, що росіяни можуть виготовляти 300 ракет «Орєшнік» щороку, тобто по 25 одиниць в місяць. Натомість керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що це неможливо.