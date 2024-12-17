Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чому Путін так вихваляє «Орєшнік»: пояснення ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чому Путін так вихваляє «Орєшнік»: пояснення ISW
Путін, ймовірно, вихваляє технічні характеристики «Орєшніка», щоб збереги свій авторитет в міжнародному інформаційному просторі
фото з відкритих джерел

Росія неодноразово посилалася на загрозу ядерної відплати, щоб змусити Україну та Захід до самостримування

Часті заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо балістичної ракети «Орєшнік» та російських неядерних засобів стримування свідчать про те, що Кремль, можливо, шукає вихід із свого триваючого ядерного бряцання зброєю. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики нагадали, що Путін виступив на колегії міністерства оборони Росії 16 грудня і обговорив російські військові розробки в 2024 році та військові цілі Росії на 2025 рік. Він вкотре заявив, що Росія розвиває військовий потенціал і технології поряд зі своєю ядерною тріадою, і підкреслив, що балістична ракета «Орєшнік» є «останньою потужною зброєю» Росії, виробництво якої Росія незабаром налагодить серійно.

Путін також стверджував, що якби Росія використовувала «Орєшнік» у «комплексному режимі» в тандемі з іншими неядерними боєприпасами, отриманий удар був би «по потужності порівнянний із застосуванням ядерної зброї».

«Нещодавній наголос Путіна на владі «Орєшніка» свідчить про те, що Кремль може прагнути відійти від інтенсивного бряцання ядерною зброєю, яке він використовував досі у війні. Звернення Путіна до міноборони від 16 грудня, його заяви на засіданні ОДКБ в Казахстані 28 листопада і його виступ перед міноборони 22 листопада, схоже, намагаються зробити «Орєшник» бастіоном неядерних засобів стримування Росії», – йдеться в повідомленні.

У ISW наголосили, що Росія неодноразово посилалася на загрозу ядерної відплати, щоб змусити Україну та Захід до самостримування, але дії України та Заходу кидали виклик ядерному наративу Кремля кожного разу, коли Кремль його використовував, постійно підриваючи самовизначені Росією пороги для використання ядерної зброї.

Також ISW раніше оцінював, що в можливостях «Орєшніка» немає нічого особливо нового, тому Путін, ймовірно, вихваляє його технічні характеристики, щоб створити страх і невпевненість щодо шкоди, яку може завдати «Орєшнік», і тиснути на партнерів України, щоб вони змусили Україну обмежити свої удари по Росія зі страху, що він дійсно здійснить удар у відповідь.

«Путін, ймовірно, представив «Орешник» як новий елемент у ширшому наборі кремлівських інструментів рефлексивного контролю, оскільки Кремль усе більше починає миритися з тим фактом, що небажання Путіна виконувати натяки на ядерні загрози знецінює їх так, що він змушений знайти риторичне відхилення з метою збереження свого авторитету в міжнародному інформаційному просторі», – підсумували експерти.

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Видання Bloomberg повідомляло, що Росія найближчими днями може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» по Україні. 

Читайте також:

Теги: ISW росія Міноборони Україна путін військові ракета технології диктатор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війська РФ нещодавно просунулися до головного «українського плацдарму» в Курській області
Росіяни просунулися на Курщині, біля Великої Новосілки і Роздольного – карти ISW
24 листопада, 05:37
Звіт ISW щодо війни в Україні 25 листопада
ЗСУ мають успіх на Курщині, ворог тисне на кількох напрямках – карти ISW
25 листопада, 06:10
Звіт ISW щодо війни в Україні 26 листопада
Війська РФ тиснуть у Торецьку та біля Покровська – карти ISW
26 листопада, 05:29
У звіті ISW зазначено, що особливістю останнього удару стала нова ракета «Орєшнік»
Удар новою ракетою по Дніпру. Аналітики повідомили про, що це свідчить
22 листопада, 08:36
Крах режиму Асада і нездатність Москви зберегти його режим зашкодить глобальному іміджу Росії як надійного союзника
Крах режиму Асада: ISW проаналізував майбутнє російських баз у Сирії
9 грудня, 08:22
Звіт ISW щодо війни в Україні 11 грудня
ЗСУ мають успіх на Вугледарському напрямку, ворог просунувся у Курській і Харківській областях – ISW
11 грудня, 04:14
Звіт ISW щодо війни в Україні 12 грудня
Окупанти просунулися на Курщині та ще на трьох напрямках – карти ISW
12 грудня, 04:18
Російські війська продовжують досягати тактичних успіхів на південь від Покровська, атакуючи слабкі точки України
Наступ на Покровськ приносить росіянам величезні втрати – ISW
12 грудня, 06:29
Загалом від початку минулої доби відбулося 226 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2024 року
Сьогодні, 00:00

Події в Україні

Втрати ворога станом на 17 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 17 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Чому Путін так вихваляє «Орєшнік»: пояснення ISW
Чому Путін так вихваляє «Орєшнік»: пояснення ISW
Ліквідація російського генерала та позитивний допінг-тест Мудрика: головне за ніч
Ліквідація російського генерала та позитивний допінг-тест Мудрика: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
ЗСУ відновили втрачені позиції на Покровському напрямку – ISW
ЗСУ відновили втрачені позиції на Покровському напрямку – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
32K
Путін відмовляється зупинятися: нові заяви диктатора про посилення наступу на Україну
28K
Вивозив гроші до Росії літаками: Financial Times розкрила схему Асада
17K
Американський корабель вперше за вісім років увійшов до порту головного союзника Китаю
16K
СБУ візьметься за Бойка? Ярош повідомив про розмову з Малюком

Новини

17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
14 грудня, 23:04

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua