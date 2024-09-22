Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія затвердила перелік з 47 країн, які суперечать «російським духовним і моральним» цінностям

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія затвердила перелік з 47 країн, які суперечать «російським духовним і моральним» цінностям
До російського списку входять західні країни та інші союзники України
фото: Reuters

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін затвердив перелік з 47 країн, що мають «деструктивні установки»

Російські посадовці визначили 47 країн, які мають протилежні та небезпечні моральні позиції щодо Росії. Вони наголосили на тому, що Кремль відроджує тактику та ментальність радянської епохи, яка визначає чіткий ідеологічний поділ у світі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

20 вересня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін затвердив перелік з 47 країн, що мають «деструктивні установки», які суперечать «російським духовним і моральним» цінностям. Це сталося після нещодавнього президентського указу, який полегшує імміграцію до Росії для осіб, що відкидають «деструктивні неоліберальні цінності» у своїх рідних країнах.

Аналітики зазначають, що до списку входять західні та інші союзні країни, які здебільшого підтримують Україну. Зокрема список не включає Словаччину, Угорщину, Туреччину, Молдову та Грузію.

«Цей крок підкреслює тенденцію, за якою російські посадовці звинувачують Захід і США у створенні ідеологічних поділів, нібито спрямованих на ізоляцію Росії. Водночас самі активно вдаються до подібної поведінки часів Холодної війни, просуваючи ідеологічні табори та поділи у світі», – йдеться у повідомленні.

Нещодавно Росія активізувала зусилля щодо створення євразійських форумів і механізмів безпеки. Наприклад, «євразійська архітектура безпеки» має на меті виключити Захід і посилити поділи на основі цих передбачуваних ідеологічних ліній. Інститут вивчення війни також спостерігав, що Кремль останнім часом посилив зусилля зі встановлення державної ідеології, заснованої на розпливчастих «традиційних цінностях», при цьому обходячи російську Конституцію, яка, зокрема, забороняє такі спроби.

Читайте також:

Теги: росія росіяни окупанти війна Європа Україна Туреччина Молдова Грузія Словаччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Третій пункт у плані, за словами Зеленського, пов'язаний із зміцненням України щодо зброї
«План перемоги» Зеленського: стали відомі основні пункти
Вчора, 11:05
Під приціл ворога потрапив Сумський геріатричний пансіонат, де проживала 221 людина похилого віку
Удар по пансіонату в Сумах: Мінсоцполітики неодноразово вимагало евакуювати літніх пацієнтів
20 вересня, 20:32
Проєкт Закону про Державний бюджет України на 2025 рік офіційно внесли в раду
Чи очікують в Україні виборів наступного року: Рада запланувала видатки на ЦВК
14 вересня, 16:23
Президент зазначив, що Україна завжди готова до обміну «всіх на всіх»
Зеленський пояснив, чому Україна не зацікавлена у російських територіях
5 вересня, 12:59
Нині триває 925-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 5 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
5 вересня, 08:10
Росіяни показово звертаються зі словом «здравствуйтє»
Росіяни на Паралімпіаді провокують українських спортсменів
1 вересня, 01:53
Британський дипломат запевнив, що його країна продовжить забезпечувати Україну необхідним для захисту свого народу
Британія в ООН: Міжнародне право дозволяє Україні удари по території РФ
30 серпня, 23:34
Фахівці працюють над ліквідацією наслідків російської атаки
На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури (оновлено)
26 серпня, 15:21
За лаштунками Банкової: епоха Кравчука. Інтерв’ю з першим шефом служби протоколу
За лаштунками Банкової: епоха Кравчука. Інтерв’ю з першим шефом служби протоколу Незалежність – 33
23 серпня, 14:00

Соціум

Росія затвердила перелік з 47 країн, які суперечать «російським духовним і моральним» цінностям
Росія затвердила перелік з 47 країн, які суперечать «російським духовним і моральним» цінностям
У Ростовській області виникла пожежа після атаки БпЛА (відео)
У Ростовській області виникла пожежа після атаки БпЛА (відео)
У Південній Африці випало до двох метрів снігу (відео)
У Південній Африці випало до двох метрів снігу (відео)
Росія шпигує за США з Мексики – NBC News
Росія шпигує за США з Мексики – NBC News
Ізраїль завдав удару по «Хезболлі»: знищено тисячі ракетних установок на півдні Лівану
Ізраїль завдав удару по «Хезболлі»: знищено тисячі ракетних установок на півдні Лівану
Названо одне з найкрасивіших місць на планеті
Названо одне з найкрасивіших місць на планеті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
34K
Тимощук передав свою футболку з автографом аукціону, який збирає кошти для окупантів
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2024
15K
США та Британія дозволили Україні атакувати далекобійними ракетами РФ? Заява Зеленського
9663
«План перемоги» Зеленського: стали відомі основні пункти
8267
У одному з регіонів України зафіксували перші заморозки

Новини

У Франції сформовано новий уряд країни
Сьогодні, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Сьогодні, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
Вчора, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
Вчора, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
Вчора, 05:00
Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
20 вересня, 18:06

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua