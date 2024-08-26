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На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури
Фахівці працюють над ліквідацією наслідків російської атаки
фото з відкритих джерел

Вибухова хвиля пошкодила приватний будинок

Російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури у Вінницькій області. Про це повідомила перша заступниця глави Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

Крім того, вибухова хвиля пошкодила приватний будинок.

«Станом на зараз інформація про загиблих відсутня. Всі служби виїхали на місця для ліквідації наслідків. Наслідки атак встановлюються», – додала вона.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Відомо про п’ятьох травмованих.

Також внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури в Луцьку. Наразі відомо про одного загиблого.

Вранці російський агресор масовано атакував Дніпропетровську область. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Зокрема, Російська Федерація атакувала енергетичні об'єкти на Львівщині.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ДТЕК ввести екстрені відключення світла. У зв’язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі столична влада ухвалила рішення розгорнути по Києву «Пункти незламності».

До слова, у різних регіонах України через атаку Росії фіксуються знеструмлення. Як повідомила «Укрзалізниця», задля забезпечення перевезення пасажирів вже виведені резервні тепловози.

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Теги: Вінниччина обстріл окупанти війна

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