Росіяни на Паралімпіаді провокують українських спортсменів

Україна звернулася до Міжнародного Паралімпійського комітету щодо поведінки росіян

Росіяни своєю поведінкою провокували українських спортсменів на Паралімпіаді в Парижі. Про це розповів голова Національного паралімпійського комітету (НПК) України Валерій Сушкевич в ефірі телеканалу «Ми – Україна».

«Перший варіант – хамовиті провокації. Йти поруч з нашим спортсменом і щось говорити про «хохлов». Я про це говорив президенту Міжнародного Паралімпійського комітету, що вони дограються, щоб їм зробили зауваження, бо буде біда», – розповів він.

За словами Валерія Сушкевича, інший варіант провокацій – коли росіяни показово звертаються зі словом «здравствуйтє».

«Обидва варіанти – мерзенні. І викликають однозначну реакцію наших спортсменів. Головне тут – не повестись на провокацію, бо буде дискваліфікація українського атлета», – додав Сушкевич.

Нагадаємо, членів збірної України на літній Паралімпіаді-2024 у Парижі було обмежено у висловлюваннях на тему війни. Міжнародний паралімпійський комітет випустив документу, що регламентує поведінку українців.

Як повідомлялося, російський плавець Андрій Каліна, який здобув золото Паралімпіади, в Instagram підтримував російського диктатора Путіна.

До слова, 31 серпня в Парижі пройшов третій день Паралімпіади. Українці завоювали ще 11 медалей. Загалом Україна має на своєму рахунку 19 нагород.