Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Росіяни на Паралімпіаді провокують українських спортсменів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росіяни на Паралімпіаді провокують українських спортсменів
Росіяни показово звертаються зі словом «здравствуйтє»
фото з відкритих джерел

Україна звернулася до Міжнародного Паралімпійського комітету щодо поведінки росіян

Росіяни своєю поведінкою провокували українських спортсменів на Паралімпіаді в Парижі. Про це розповів голова Національного паралімпійського комітету (НПК) України Валерій Сушкевич в ефірі телеканалу «Ми – Україна».

«Перший варіант – хамовиті провокації. Йти поруч з нашим спортсменом і щось говорити про «хохлов». Я про це говорив президенту Міжнародного Паралімпійського комітету, що вони дограються, щоб їм зробили зауваження, бо буде біда», – розповів він.

За словами Валерія Сушкевича, інший варіант провокацій – коли росіяни показово звертаються зі словом «здравствуйтє».

«Обидва варіанти – мерзенні. І викликають однозначну реакцію наших спортсменів. Головне тут – не повестись на провокацію, бо буде дискваліфікація українського атлета», – додав Сушкевич.

Нагадаємо, членів збірної України на літній Паралімпіаді-2024 у Парижі було обмежено у висловлюваннях на тему війни. Міжнародний паралімпійський комітет випустив документу, що регламентує поведінку українців.

Як повідомлялося, російський плавець Андрій Каліна, який здобув золото Паралімпіади, в Instagram підтримував російського диктатора Путіна. 

До слова, 31 серпня в Парижі пройшов третій день Паралімпіади. Українці завоювали ще 11 медалей. Загалом Україна має на своєму рахунку 19 нагород. 

Читайте також:

Теги: паралімпійські ігри Валерій Сушкевич росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи відкриє курська операція Україні нові горизонти?
Чи вдасться Україні скористатися вікном можливостей на Курщині?
15 серпня, 12:08
Центральна частина міста Суджа, РФ
Суджа – столиця України. Що каже історія про місто, в яке увійшли ЗСУ Тема дня
7 серпня, 20:51
Володимир Кара-Мурза заявив, що санкції проти чиновників мають бути персональними
Обміняний росіянин Кара-Мурза заявив, що санкції проти РФ несправедливі
3 серпня, 01:20
У Молдові вирішили запровадити режим тривоги
Бої у Курській області: Молдова ввела режим тривоги у газовому секторі
8 серпня, 22:18
Ракети Atacms допоможуть ЗСУ утримувати території у Курській області
The Washington Post повідомила, яка зброя необхідна ЗСУ для операції у Курській області
10 серпня, 13:59
Північнокорейські балістичні ракети KN-23 атакували Україну
РФ атакувала Україну північнокорейськими ракетами KN-23: деталі від Повітряних сил
11 серпня, 12:36
Путін дав завдання своїй армії повернути Курськ, не знімаючи сили з ключових ділянок на Донбасі
Путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини
20 серпня, 14:57
Займання трапилося в Пролетарську, де неподалік горить нафтобаза
У Ростовській області пожежа з нафтобази перекинулась на житловий сектор (відео)
23 серпня, 21:22
Форму українців чиновники Міжнародного паралімпійського комітету назвали занадто політичною
Форма українських спортсменів роздратувала чиновників Міжнародного паралімпійського комітету
28 серпня, 16:37

Новини

Росіяни на Паралімпіаді провокують українських спортсменів
Росіяни на Паралімпіаді провокують українських спортсменів
Україна здобула вже 19 медалей на Паралімпіаді-2024
Україна здобула вже 19 медалей на Паралімпіаді-2024
Плавець з РФ, який в соцмережах підтримував Путіна та війну, здобув золото Паралімпіади
Плавець з РФ, який в соцмережах підтримував Путіна та війну, здобув золото Паралімпіади
Україна здобула ще три медалі на Паралімпіаді-2024
Україна здобула ще три медалі на Паралімпіаді-2024
«Усі нагороди згоріли у Маріуполі»: плавець Комаров прокоментував «золото» Паралімпіади
«Усі нагороди згоріли у Маріуполі»: плавець Комаров прокоментував «золото» Паралімпіади
Марта Костюк програла у третьому колі US Open
Марта Костюк програла у третьому колі US Open

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Командир батальйону «Свобода» розповів, за що готовий був «бити пики» у штабі
48K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Путін зробив новий подарунок Кім Чен Ину
12K
Чехія оголосила в розшук активіста, який закликав зривати прапори України
8602
Просвітель із Чат Рулетки. Учитель, який руйнує історичні міфи росіян

Новини

Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
Вчора, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
Вчора, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
29 серпня, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua