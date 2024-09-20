Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по пансіонату в Сумах: Мінсоцполітики неодноразово вимагало евакуювати літніх пацієнтів

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Удар по пансіонату в Сумах: Мінсоцполітики неодноразово вимагало евакуювати літніх пацієнтів
Під приціл ворога потрапив Сумський геріатричний пансіонат, де проживала 221 людина похилого віку
фото: ДСНС України, Facebook

Оксана Жолнович запевняє, що неодноразово зверталася до Сумської ОВА, щоб там організували евакуацію з обласного геріатричного пансіонату, куди згодом влучила російська бомба

Міністерство соціальної політики зверталося до Сумської військової адміністрації, щоб там організували релокацію пансіонату для літніх людей, куди росіяни влучили керованою авіабомбою. Однак там заявили, що пацієнти не хочуть переїжджати. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час «години запитань до уряду».

Вона розповіла, що є порядок релокації всіх закладів, у яких проживають люди. Згідно з ним, обов’язковій евакуації підлягають ті заклади, які розташовані за 2 кілометри від критичної інфраструктури, за 50 кілометрів від кордону та 100 кілометрів від зони бойових дій.

Жолнович запевняє, що зверталася до Сумської ОВА, щоб там організували евакуацію з обласного геріатричного пансіонату, куди згодом влучила російська бомба. Обласній адміністрації навіть надали перелік можливих місць для релокації, каже вона. Міністерка пояснює, що саме ОВА є розпорядником цього закладу і, мовляв, міністерство не має повноважень, щоб на них вплинути.

Тим часом обласна адміністрація заявила, що на евакуацію не погодилися самі пацієнти пансіонату, бо начебто не хочуть нікуди переміщатися. Жолнович каже, що «не впевнена, що так насправді є».

Водночас вона зазначила, що кілька днів тому стала чинною норма, яка дає можливість складати протоколи у разі, якщо засновники закладів не вживають дій для евакуації з небезпечних районів.

Міністерка також попросила підтримати внесення змін до закону про державний нагляд і контроль, «бо без цього неможливо буде притягати нікого до відповідальності».

Нагадаємо, 19 вересня російська армія завдала удару по Сумах керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу постраждав Сумський геріатричний пансіонат. Як зазначають рятувальники, частково зруйновані технічний та п'ятий поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб, людей під завалами немає.

До робіт було залучено п’ять автобусів, з них два від ДСНС, також два медичні розрахунки для транспортування пацієнтів до лікарні й інших пансіонатів.

Як повідомлялося, російські загарбники обстріляли Суми керованими авіабомбами. Під приціл ворога потрапив Сумський геріатричний пансіонат, де проживала 221 людина похилого віку.

Читайте також:

Теги: армія рятувальники Facebook росіяни Суми Міністерство соціальної політики обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа
Ізраїль заявив про «нову фазу» війни
18 вересня, 20:26
Місцеві звертаються за допомогою до українських військових
Теплий одяг, ковдри, «буржуйки». Військова комендатура на Курщині готує «опалювальний сезон» для місцевих
17 вересня, 20:09
Четверо рятувальники постраждали у Харкові
Росія вдарила КАБами по Харкову: є поранені
17 вересня, 16:02
Замість бажання захищати свою землю, росіяни пишуть звернення до «царя» – Путін прийди, Путін допоможи, Путін захисти. Абсолютний інфантилізм
Важлива деталь Курської операції, на яку практично не звернули уваги
15 вересня, 17:30
Наразі на місці працюють 399 рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, залучені з різних куточків України
На Київщині майже 400 рятувальників борються з пожежею на відкритій території (фото)
9 вересня, 13:22
Денис Малюська перебуває на посаді міністра юстиції України з 29 серпня 2019 року
«Прошу депутатів підтримати відставку». Малюська йде з посади після п'яти років роботи
3 вересня, 21:06
 Менш забезпечені росіяни чутливіші до підвищення тарифів
«Причин для оптимізму немає»: росіян по повній накрила інфляція
22 серпня, 08:39
Окупаційна адміністрація намагається збільшити явку шляхом бесід із переселенцями на півострові, щоб вони голосували за своїми посвідками на проживання
Окупанти готуються до виборів у Криму – Центр національного спротиву
22 серпня, 01:30
Курськ, 11 серпня 2024 року
У росіян шок через бої на Курщині. Путін вигадав, як «врятувати» ситуацію
21 серпня, 10:51

Події в Україні

Втрата Україною винищувача F-16: журналісти назвали нову ймовірну причину
Втрата Україною винищувача F-16: журналісти назвали нову ймовірну причину
Удар по пансіонату в Сумах: Мінсоцполітики неодноразово вимагало евакуювати літніх пацієнтів
Удар по пансіонату в Сумах: Мінсоцполітики неодноразово вимагало евакуювати літніх пацієнтів
На Донеччині введено обмеження руху
На Донеччині введено обмеження руху
За день енергетики повернули світло 10 населеним пунктам після ворожих атак – ДТЕК
За день енергетики повернули світло 10 населеним пунктам після ворожих атак – ДТЕК
Відключення світла: як діятимуть графіки 21 вересня
Відключення світла: як діятимуть графіки 21 вересня
Вибух у лікарняній палаті в Запоріжжі: поліція повідомила деталі
Вибух у лікарняній палаті в Запоріжжі: поліція повідомила деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
42K
Названі найбагатші країни світу: Швейцарія поступилась своїм місцем іншій державі
24K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2024
22K
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Іран допоможе Путіну звільняти Курщину? Експерт пояснив суть домовленостей
11K
Ліванці ухвалили кардинальне рішення після масованого вибуху техніки

Новини

Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
Сьогодні, 18:06
ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
Сьогодні, 17:27
В ООН повідомили, скільки часу потрібно на очищення України від мін та снарядів
Сьогодні, 17:06
МАГАТЕ закликала Росію деокупувати Запорізьку АЕС: реакція Зеленського
Сьогодні, 16:08
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
Сьогодні, 14:10
Звозили зброю КамАЗами: партизани в Донецькій області знайшли склад росіян із боєприпасами
Сьогодні, 13:54

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua