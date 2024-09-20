Удар по пансіонату в Сумах: Мінсоцполітики неодноразово вимагало евакуювати літніх пацієнтів

Оксана Жолнович запевняє, що неодноразово зверталася до Сумської ОВА, щоб там організували евакуацію з обласного геріатричного пансіонату, куди згодом влучила російська бомба

Міністерство соціальної політики зверталося до Сумської військової адміністрації, щоб там організували релокацію пансіонату для літніх людей, куди росіяни влучили керованою авіабомбою. Однак там заявили, що пацієнти не хочуть переїжджати. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час «години запитань до уряду».

Вона розповіла, що є порядок релокації всіх закладів, у яких проживають люди. Згідно з ним, обов’язковій евакуації підлягають ті заклади, які розташовані за 2 кілометри від критичної інфраструктури, за 50 кілометрів від кордону та 100 кілометрів від зони бойових дій.

Жолнович запевняє, що зверталася до Сумської ОВА, щоб там організували евакуацію з обласного геріатричного пансіонату, куди згодом влучила російська бомба. Обласній адміністрації навіть надали перелік можливих місць для релокації, каже вона. Міністерка пояснює, що саме ОВА є розпорядником цього закладу і, мовляв, міністерство не має повноважень, щоб на них вплинути.

Тим часом обласна адміністрація заявила, що на евакуацію не погодилися самі пацієнти пансіонату, бо начебто не хочуть нікуди переміщатися. Жолнович каже, що «не впевнена, що так насправді є».

Водночас вона зазначила, що кілька днів тому стала чинною норма, яка дає можливість складати протоколи у разі, якщо засновники закладів не вживають дій для евакуації з небезпечних районів.

Міністерка також попросила підтримати внесення змін до закону про державний нагляд і контроль, «бо без цього неможливо буде притягати нікого до відповідальності».

Нагадаємо, 19 вересня російська армія завдала удару по Сумах керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу постраждав Сумський геріатричний пансіонат. Як зазначають рятувальники, частково зруйновані технічний та п'ятий поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб, людей під завалами немає.

До робіт було залучено п’ять автобусів, з них два від ДСНС, також два медичні розрахунки для транспортування пацієнтів до лікарні й інших пансіонатів.

Як повідомлялося, російські загарбники обстріляли Суми керованими авіабомбами. Під приціл ворога потрапив Сумський геріатричний пансіонат, де проживала 221 людина похилого віку.