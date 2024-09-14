Чи очікують в Україні виборів наступного року: Рада запланувала видатки на ЦВК

Проєкт Закону про Державний бюджет України на 2025 рік офіційно внесли в раду

Депутати втретє ухвалили «класичну статтю», яка вже була в попередніх державних бюджетах

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у Державному бюджеті наразі не передбачено виділення коштів на проведення будь-яких виборів. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«По виборах в Бюджеті (на 2025 рік – ред.) нічого поки не заклали. Тобто видатки на ЦВК майже на рівні цього року, навіть трохи менші», – написав нардеп.

Водночас депутати втретє ухвалили «класичну статтю», яка вже була в попередніх державних бюджетах:

«Кабінету Міністрів України разом з Центральною виборчою комісією після припинення чи скасування воєнного стану в Україні подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України в частині передбачення видатків на підготовку та проведення чергових виборів Президента України, народних депутатів України та місцевих виборів».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що виграв би президентські вибори, якби вони відбулися.