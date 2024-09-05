Втрати ворога станом на 5 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 5 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 5 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 5 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 621550 (+1200) осіб,
- танків ‒ 8624 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16869 (+21) од,
- артилерійських систем – 17725 (+31) од,
- РСЗВ – 1177 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14658 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2587 (+7),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24044 (+37) од,
- спеціальна техніка ‒ 3024 (+10)
Активність флоту окупантів станом на 5 вересня
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- В Середземному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 8 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 11 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.
Нині триває 925-й день повномасштабної війни в Україні.
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