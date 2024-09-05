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Втрати ворога станом на 5 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 5 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 925-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 5 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 5 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 5 вересня втратила

  • особового складу ‒ близько 621550 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 8624 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16869 (+21) од,
  • артилерійських систем – 17725 (+31) од,
  • РСЗВ  – 1177 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14658 (+42),
  • крилаті ракети  ‒ 2587 (+7),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24044 (+37) од,
  •  спеціальна техніка  ‒ 3024 (+10)
Втрати Росії у війні станом на 5 вересня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 5 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 5 вересня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 8 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 11 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 5 вересня
Активність флоту окупантів станом на 5 вересня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 925-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб корабель втрати війна

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