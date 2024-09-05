Втрати ворога станом на 5 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 925-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 5 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 5 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 5 вересня втратила:

особового складу ‒ близько 621550 (+1200) осіб,

танків ‒ 8624 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 16869 (+21) од,

артилерійських систем – 17725 (+31) од,

РСЗВ – 1177 (+0) од,

засоби ППО ‒ 940 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14658 (+42),

крилаті ракети ‒ 2587 (+7),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24044 (+37) од,

спеціальна техніка ‒ 3024 (+10)

Втрати Росії у війні станом на 5 вересня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 5 вересня

В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 8 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 11 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.





Активність флоту окупантів станом на 5 вересня інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 925-й день повномасштабної війни в Україні.