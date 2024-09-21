«План перемоги» Зеленського: стали відомі основні пункти

Третій пункт у плані, за словами Зеленського, пов'язаний із зміцненням України щодо зброї

Зеленський заявив, що, по-перше, у плані перемоги говориться «про однозначне місце України в безпековій архітектурі світу»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту «плану перемоги» України. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Зеленський заявив, що, по-перше, у плані перемоги говориться «про однозначне місце України в безпековій архітектурі світу».

«Друге, без деталей, але Курська операція є саме частиною плану, її другого пункту. Третій пункт пов'язаний із конкретним зміцненням України щодо зброї», – сказав Зеленський.

Наступний пункт, за словами Зеленського, пов'язаний з економікою:

«Скажімо так, наш спільний економічний розвиток. Ще пункт, пов'язаний не з економікою, а скажімо так, з економією в майбутньому. Тобто сьогодні ви нам допомагаєте в реалізації цього плану, а у майбутньому Україна зекономить вам багато вашого ресурсу».

Раніше видання Bild написало, що в одному із пунктів «плану перемоги» президента України Володимира Зеленського йдеться про «припинення вогню на окремих ділянках фронту». Однак Офіс президента спростовує цю інформацію.

До слова, президент України Володимир Зеленський працює над односторонньою дорожньою картою, яка має на меті завершити війну в Україні вже цієї осені. Він покладається на міжнародний тиск на Росію з метою досягнення миру на прийнятних для Києва умовах.

Як стало відомо, Зеленський розкрив деякі деталі «плану перемоги» делегації конгресменів США, з якою він зустрівся цими вихідними на економічному форумі в Італії.