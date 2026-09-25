Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 25 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 25 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 590 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 25 вересня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 25 вересня 2026 року

Втрати ворога станом на 25 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки фото 1
фото: Генеральний штаб ЗСУ

РФ у війні з Україною станом на 25 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1 525 570 (+1 590) осіб;
  • танків – 12 369 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 415 (+13) од.;
  • артилерійських систем – 50 275 (+35) од.;
  • РСЗВ – 2 157 (+3) од.;
  • засобів ППО – 1 669 (+0) од.;
  • літаків – 443 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 736 (+9) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 532 575 (+1 223) од.;
  • крилатих ракет – 5 118 (+7) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 153 152 (+370) од.;
  • спеціальної техніки – 4 741 (+1) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 25 вересня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 25.09.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD)
Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 5 118
(крилаті ракети)		 ~ $15,35 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
«Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн
«Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн
«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн
Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн
«Точка-У» (тактична ракета) $300 тис.
«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 532 575
(БПЛА операт.-тактич.)		 ~ $15,98 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 443
(літаків)		 ~ $13,29 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн
Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн
Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн
Су-25 (штурмовик) $11 млн
Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 356
(гелікоптерів)		 ~ $5,34 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн
Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 12 369
(танків)		 ~ $30,92 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн
САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 50 275
(артсистем)		 ~ $75,41 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 25 415
(ББМ)		 ~ $15,25 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис.
Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 669
(засобів ППО)		 ~ $25,04 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн
ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн
Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 35
(кораблі / катери)		 ~ $2,1 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн
Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн
Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2
(підводні човни)		 $600 млн

* Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, триває 1675 -й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати росія окупанти Україна Генштаб війна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російської атаки на Київ
Зеленський після ударів по Києву зробив заяву про санкційний тиск на РФ
23 вересня, 15:12
Хлопець переїжджав залізничний пішохідний перехід у момент зіткнення
На Київщині потяг на смерть збив 18-річного велосипедиста
21 вересня, 15:42
Міністр закордонних справ Росії заявив, що США нібито відмовилися від домовленостей
Лавров звинуватив США у зриві домовленостей стосовно завершення війни
15 вересня, 13:03
Кіноакадемія Гази надаватиме послуги з кіноосвіти
Палестинські режисери оголосили про створення Кіноакадемії Гази
8 вересня, 12:46
За словами президента, Путін розраховує використати майбутню зиму для посилення тиску на Україну
Зеленський назвав причину, чому Путін зараз уникає конфлікту з Трампом
7 вересня, 20:36
Компанія «Leonardo» випробує Michelangelo Dome проти дронів в Україні
Італійський оборонний гігант обрав Україну для випробувань новітньої системи ППО
4 вересня, 21:55
Головна проблема української економіки полягає не у перегріві, а у недостатній виробничій спроможності
Крихка стабільність: на чому тримається українська економіка
30 серпня, 18:15
Втрати ворога станом на 29 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 29 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
29 серпня, 08:01
Росія почала переробляти нафту в Казахстані через удари по НПЗ
Росія почала шукати нафтопереробні потужності за кордоном
26 серпня, 08:03

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
Удар по Києву, вибухи в окупованому Луганську та Росії: головне за ніч 25 вересня
Удар по Києву, вибухи в окупованому Луганську та Росії: головне за ніч 25 вересня
Шмигаль: Росія розробила детальні плани атак на українську енергетику взимку
Шмигаль: Росія розробила детальні плани атак на українську енергетику взимку
Окупований Луганськ атакували безпілотники: горить ТЦ «Стройцентр»
Окупований Луганськ атакували безпілотники: горить ТЦ «Стройцентр»
185 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 вересня 2026
185 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 вересня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
52K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua