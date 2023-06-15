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Нічні вибухи у Харкові: мер розкрив деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічні вибухи у Харкові: мер розкрив деталі
«Шахеди» були збиті на підльоті до Харкова
фото ілюстративне

Влада повідомила про наслідки нічної атаки на Харків

У ніч на 15 червня Харків був атакований іранськими дронами «Шахед». Всі ворожі безпілотники були збиті силами ППО. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Вибухи, що харківʼяни чули вночі, були відпрацюванням нашої ППО по ворожих цілях. «Шахеди», що летіли на місто, були збиті на підльоті до Харкова», – написав міський голова у Telegram.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти вкотре атакували українські міста крилатими ракетами та іранськими дронами «Шахед». Вибухи лунали в Харкові, Одесі та на Дніпропетровщині.

За даними Генштабу ЗСУ, чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти на Дніпропетровщині.

Іранські «Шахеди» противник запускав з північного та південного напрямків. Усі 20 ударних дронів знищено.

Ворог атакував Кривий Ріг ракетами. Зафіксовано влучання у два промислові підприємства. Одна людина отримала поранення.

За попередніми даними, окупанти атакували Одеську область 13 іранськими дронами. Всі «Шахеди» були знищені силами ППО.

В Україні двічі за ніч оголошувалася масштабна повітряна тривога. Перша – через зліт винищувача МіГ-31К і тривала майже пів години.

Друга повітряна тривога тривала з 3:26 до 04:52. Небезпека охоплювала більшість українських областей. Моніторингові канали повідомляли про пуски ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95 із Каспійського напрямку. Крім того, фіксувалася загроза атаки безпілотників із півдня.

Теги: Харків вибух безпілотник окупанти війна росія

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