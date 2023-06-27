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Путін визнав, що Росія фінансувала «вагнерівців»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін визнав, що Росія фінансувала «вагнерівців»
За рік Росія виділила понад 86 млрд рублів на фінансування «вагнерівців»
скріншот з відео

За словами Путіна, бойовики «Вагнера» були забезпечені усім саме за рахунок міноборони РФ

Росія повністю забезпечувала утримання приватної військової компанії «Вагнер». Про це 27 червня заявив диктатор Володимир Путін під час зустрічі з військовослужбовцями міноборони РФ, про це передають пропагандистські ЗМІ. 

«Хочу відзначити і хочу, щоб усі знали про це: усю групу «Вагнер» повністю забезпечувала держава», – заявив Путін.

За його словами, лише за рік, з травня 2022 року по травень 2023 року, з російського бюджету на зарплати та стимулюючі виплати бійцям угруповання було виділено понад 86 млрд рублів.

Диктатор наголосив, що міністерство оборони, з державного бюджету Росії чиновники повністю фінансували «вагнерівців».

«Сподіваюся, що ніхто нічого не вкрав чи вкрав поменше, але ми будемо з цим усім розбиратися», — додав Путін, натякаючи на керівництво ПВК.

Раніше в Кремлі говорили, що ПВК «Вагнер» не існує апріорі, згодом назвали це «добровольчим угрупуванням», але врешті визнали свою причетність.

Зазначимо, що раніше найманці російської приватної компанії «Вагнер», що воюють в Україні, на початку року зіткнулися зі «снарядним голодом». Засновник ПВК Євген Пригожин звинуватив міністерство оборони РФ у тому, що воно не постачає бойовикам у Бахмуті достатню кількість боєприпасів. Через це, за його словами, втрати зросли у кілька разів. Для того, щоб звинуватити міноборони РФ, Пригожин неодноразово записував звернення на фоні трупів «вагнерівців»

Нагадаємо, що 26 червня російський диктатор Володимир Путін виступив із терміновим зверненням до росіян. Насамперед його слова присвячувалися «вагнерівцям»-бунтівникам, яких диктатор «милостиво» вибачив. 

Раніше, 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

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Теги: росія путін Міноборони РФ ПВК Вагнера

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