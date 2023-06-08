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Біля Бахмута тривають активні бої, ворог безуспішно атакує – Міноборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Біля Бахмута тривають активні бої, ворог безуспішно атакує – Міноборони
На Півдні, за словами Маляр, тривають бої за Велику Новосілку на Новопалівському напрямку
фото: Генштаб

На Куп’янському і Шахтарському напрямках ворог завдає авіаційні удари

Українська армія веде активні бойові дії на Бахмутському напрямку, де подекуди ворог намагається перейти у наступ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр.

«На Бахмутському напрямку ведуться активні дії наших військ. Тривають бої. Подекуди ворог намагається перейти у наступ, але безуспішно», – написала Маляр.

Заступниця міністра додала, що на Куп’янському і Шахтарському напрямках ворог завдає авіаційні удари і вдається до обстрілів, а на Авдіївському та Лиманському напрямках робить спроби наступати, але безуспішно.

На Півдні, за словами Маляр, тривають бої за Велику Новосілку на Новопалівському напрямку, а на Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні.

Нагадаємо, анонімні джерела в інтерв'ю західним ЗМІ повідомили, що Україна сьогодні, 8 червня, розпочала довгоочікуваний контрнаступ проти Росії. Як зазначається, українські війська посилили атаки на лінії фронту на південному сході країни, за словами чотирьох представників Збройних сил України, які говорили на умовах анонімності, оскільки вони не мають права публічно обговорювати розвиток подій на полі бою.

Триває 470-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, житлових кварталів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Теги: армія Україна ворог наступ контрнаступ Бахмут

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