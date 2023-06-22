Переполох в аеропортах Москви: скасовано майже 30 рейсів

Росіяни жаліються на затримку та скасування авіарейсів у Москві

Причини скасування рейсів не уточнюються

У трьох московських аеропортах у четвер, 22 червня, відбулося скасування та затримка 29 рейсів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, у московському аеропорту «Домодєдово» перенесли вильоти десяти повітряних суден, чотири авіарейси скасували. У «Шереметьєво» затримали вильоти двох пасажирських лайнерів. У «Внуково» перенесли сім рейсів, шість скасували. Зазначається, що аеропорт «Жуковський» працює в штатному режимі.

Причина масової зміни часу вильоту літаків у московських аеропортах не називається.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що можливою причиною затримки авіарейсів може бути те, що в повітряному просторі РФ перебуває літак «судного дня» – Ту-214ПУ-СБУС. Про це свідчать дані Flightradar.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року Росія закрила повітряний простір над аеропортом «Внуково»: скаржилися на невідомий безпілотник, що літав у повітряному просторі.

До слова, 28 лютого над Санкт-Петербургом та Ленінградською областю Росії місцева влада закрила 200 кв км повітряного простору через невідомий об'єкт у небі. Громадянські літаки перевели до зони очікування. Над містом підняли винищувачі. На території було введено план «Килим» – його вводять при незаконному перетині кордону, а також при появі в повітряному просторі невідомих об'єктів. Сигнал означає, що всі повітряні судна мають негайно сісти чи залишити район.

Раніше повідомлялося, що в Росії розбився гелікоптер із 20 пасажирами на борту.