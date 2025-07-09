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ЦРУ надасть Трампу дані про застосування Росією хімічної зброї

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ЦРУ надасть Трампу дані про застосування Росією хімічної зброї
фото: Military Media Center

«Це суперечить усім міжнародним законам ведення війни та угодам», – сказав директор ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що готовий надати президенту США Дональду Трампу докази про застосування Росією хімічної зброї у війні проти України. Відповідна заява пролунала під час зустрічі команди Трампа з пресою, передає «Главком».

Трампу повідомили, що Україна звернулася до міжнародного суду з вимогою притягнути росію до відповідальності за використання токсичних хімікатів у бойових діях та запитали, чи знає він про це.

Американський лідер поставив це запитання міністру оборони США Піту Гегсету, сказавши, чи має той якусь інформацію про це.

Гегсет переадресував питання до директора ЦРУ Джона Реткліффа, який сказав: «Пане президенте, очевидно, що використання хімічної зброї, якщо воно буде задокументовано, – це незаконно. Це суперечить усім міжнародним законам ведення війни та угодам. І, зрозуміло, я не можу поділитися в цій залі перед цією аудиторією тією розвідувальною інформацією, яку можу обговорити з вами особисто, але, очевидно, ви не будете миритися з порушеннями міжнародного права ким би то не було»!.

Трамп погодився з Реткліффом, що використання хімічної зброї суперечить міжнародному праву та заявив, що не дозволить порушувати його.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп не знав про те, що Пентагон планує призупинити військову допомогу Україні. 

Джерела видання на правах анонімності повідомили, що заява Пентагону щодо призупинення поставок зброї Україні «застала зненацька».

Нагадаємо, Міністерство оборони США за вказівкою президента Дональда Трампа передасть Україні додаткове оборонне озброєння для захисту від російських ударів. 

Речник Пентагону Шон Парнелл розповів про надання озброєння Україні.

Раніше Трамп зробив заяву про постачання військової допомоги для України. Заяви президента пролунали під час спілкування з журналістами перед вечерею з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Трамп сказав: «Ми повинні надіслати більше зброї, бо вони повинні мати змогу захистити себе».

Він також заявив, що Україна зазнає «дуже, дуже сильного» удару від Росії.

Варто зазначити, що прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу заявила, що пауза у постачанні озброєння Україні пов’язана з переглядом стратегії військових поставок США по всьому світу. 

За словами представниці Білого дому, ревізія проводиться за дорученням міністра оборони США Піта Гегсета.

Нагадаємо, офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

До слова, видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що на тлі зупинки постачання критично важливої зброї Україні від США, Київ не зможе обійтися без всієї можливої підтримки, яку може надати Європа. 

Раніше повідомлялось, що глава Пентагону Піт Гегсет одноосібно розпорядився призупинити доставку військової допомоги Україні. 

Зазначається, що це був третій випадок, коли Гегсет самостійно зупинив поставки допомоги в Україну. У двох попередніх випадках, у лютому та травні, його дії були скасовані через кілька днів.

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Теги: ЦРУ хімічна зброя росія

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