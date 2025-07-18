П’яні російські прокурори втопилися у річці П’яна

Не впоравшись з керуванням, співробітники прокуратури впали у воду

За попередньою інформацією, за кермом перебував помічник прокурора Пільнинського муніципального округу

У Нижегородській області Росії чотири працівники прокуратури потонули в річці П'яна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські видання.

За даними російських видань, п'ятеро осіб, серед яких було двоє прокурорів, один помічник і секретар прокуратури, вирішили відзначити день народження. Напідпитку вони залізли в службову машину УАЗ і стали кататися околицями.

Втім працівник прокуратури не впорався з керуванням і авто впало у воду. Один із компанії зміг вибратися, але інші: двоє чоловіків і двоє жінок потонули, їхні тіла вже знайшли водолази.

За попередньою інформацією, за кермом перебував помічник прокурора Пільнинського муніципального округу.

До слова, загадкові смерті і самогубства російських чиновників стали буденністю в Росії після початку повномасштабної війни з Україною. Нещодавно стало відомо про загибель відразу двох чиновників Мінтрансу: покінчив життя самогубством керівник відомства Роман Старовойт і помер від зупинки серця заступник начальника відділу Андрій Корнійчук.