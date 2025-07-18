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Кремль відреагував на 18-й пакет санкцій від ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кремль відреагував на 18-й пакет санкцій від ЄС
Пєсков заявив, що в Кремлі, як і раніше, вважають односторонні санкції нібито незаконними
фото з відкритих джерел

Пєсков зазначив, що новий пакет санкцій нібито «додає негативного ефекту для самих тих країн, які до нього приєднуються, це – двосічна зброя»

Речника російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі проаналізують 18-й пакет санкцій Євросоюзу, щоб мінімізувати його наслідки. Він зауважив, що Росія вже давно пристосувалася до обмежувальних заходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські видання.

«Безумовно, належить проаналізувати новий пакет із тим, щоб мінімізувати його наслідки. Водночас, звичайно ж, ми вже від санкцій здобули певний імунітет, ми адаптувалися до життя в умовах санкцій», – сказав речник.

Пєсков зазначив, що новий пакет санкцій нібито «додає негативного ефекту для самих тих країн, які до нього приєднуються, це – двосічна зброя». Він заявив, що в Кремлі, як і раніше, вважають односторонні санкції нібито незаконними.

Нагадаємо, 18 липня посли ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапила нафта, «тіньовий флот» та «Північний потік».

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Теги: Європейський союз росія Дмитро Пєсков санкції

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