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Угорщина підтвердила участь Росії у будівництві нового нафтопроводу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Угорщина підтвердила участь Росії у будівництві нового нафтопроводу
Російські партнери беруть участь у будівництві нового нафтопроводу
фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

Сіярто: Серія помилкових рішень, ухвалених у Брюсселі, поставила Європу у вкрай складне становище на міжнародному енергетичному ринку

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про участь Росії в обговоренні будівництва нового нафтопроводу, що сполучатиме Угорщину та Сербію. Про це він написав у соціальній мережі Х, передає «Главком».

«Ми просуваємося вперед із сербськими та російськими партнерами у будівництві нового нафтопроводу між Угорщиною та Сербією. Поки Брюссель запроваджує заборони на російську енергетику, розриває зв’язки та блокує маршрути, ми потребуємо більше джерел і маршрутів. Угорщина не стане жертвою цих згубних рішень», –написав він.

Нагадаємо, Угорщина буде готова відмовитись від російської нафти, якщо відновить свою роботу трубопровід «Одеси-Броди».

У такий спосіб найбільша нафтова компанія країни Mol могла б отримувати сировину, що доставлятиметься танкерами в український порт.

Як вже відомо, Європейська Рада ухвалила 18-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії. Санкційні обмеження стосуються енергетичного, банківського та військового сектору агресора.

Для скорочення доходів Росії від енергетики, ЄС знижує граничну ціну на сиру нафту з $60 до $47,6 за барель. Запроваджується автоматичний і динамічний механізм для зміни цієї ціни.

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Теги: росія Угорщина Сербія нафта нафтопродукти

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