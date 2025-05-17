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В окупованому Криму дрони уразили російські склади боєприпасів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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В окупованому Криму дрони уразили російські склади боєприпасів
Місцеві жителі повідомляють про дим над територією самої військової частини
фото: скріншот із відео

На складі розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів

У п’ятницю, 16 травня, дрони Служби безпеки організували серйозну «бавовну» на складах боєприпасів 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, яка розташована поблизу села Перевальне в Криму. Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів. Про це «Главкому» повідомило поінформоване джерело у Службі безпеки України.

На відео видно потужну детонацію та пожежі на території складів ворога. Також місцеві жителі повідомляють про дим над територією самої військової частини. Ситуація настільки серйозна, що росіяни навіть перекривали рух трасою Сімферополь-Алушта, яка проходить повз село Перевальне. Також є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі.

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«Служба безпеки України продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території захопленого росіянами Криму. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов несподівано заявив, що нібито рівень захищеності півострова зараз набагато вищий порівняно з тим, що був на початку великої війни. За його словами, Крим повністю захищений із суші, а будь-які наземні операції з боку України є неможливими.

Нагадаємо, очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до цивільних мешканців тимчасово окупованого Криму з попередженням. За його словами, останні удари ЗСУ по військових об'єктах в Криму можуть бути тільки «прелюдією більш серйозних дій». «До уваги мирних жителів Криму: часті удари по російських військових об'єктах у Криму, що завдаються Збройними Силами України в останній час, можуть бути лише прелюдією більш серйозних дій», – написав він.

Також російські джерела попереджували про можливий удар. Зокрема, терорист Ігор Стрєлков-Гіркін стверджував, що Україна готує масштабну військову операцію в окупованому Криму. За його словами, прорив кордону біля Тьоткіно на Курщині Україна здійснила, щоб розтягнути фронт і російську оборону. ЗСУ таким чином також змусили росіян побоюватися за інші ділянки свого кордону і перемістити туди резерви.

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Теги: СБУ Сімферополь озброєння росіяни дрон

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