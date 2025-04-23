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У «Москва-Сіті» спалахнула пожежа після серії вибухів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У «Москва-Сіті» спалахнула пожежа після серії вибухів
Пожежі надали підвищений ранг. Про постраждалих інформації наразі немає
фото: скриншот відео

Попередньо, сильна пожежа сталася через вибух автомобіля

У столиці Росії Москві, на території комплексу «Москва-Сіті» сталася пожежа. Очевидці повідомляють, що лунали вибухи. Як передає «Главком», про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Спершу пабліки називали попередньою причиною пожежі – вибух на будівництві. Згодом було заявлено, що це автомобіль вибухнув на підземному паркуванні в ТЦ «Афімол». 

Пожежі надали підвищений ранг. Про постраждалих інформації наразі немає.

Також сьогодні дрони атакували місто Єлабуга, що у російські республіці Татарстан. Саме тут виготовляють ударні дрони Shahed.

Вчора ж, 23 квітня, у районі Шушара Санкт-Петербурга спалахнула пожежа. Як передає «Главком», про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За повідомленнями очевидців у соціальних мережах, спалах трапився біля Новгородського проспекту. За іншою інформацією, пожежа поблизу – на складі на Дизельному проїзді.

У цей же день 22 квітня, у Росії стався вибух на одному із найбільших складів боєприпасів, розташований біля селища Барсово Володимирської області. Так, біля селища розташований 51-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ.

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Теги: пожежа вибух Москва

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