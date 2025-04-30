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Росія вдарила дронами по Харкову: ДСНС показала кадри наслідків

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія вдарила дронами по Харкову: ДСНС показала кадри наслідків
Ворожі дрони атакували Харків
фото: ДСНС

Внаслідок ворожого обстрілу постраждали понад 30 людей

Нічна атака дронами спричинила масштабні пожежі та руйнування у Харкові. ДСНС показала кадри наслідків ворожої атаки, передає «Главком» .

Внаслідок масованих ударів БпЛА по Харкову зруйновано житлові будинки, гаражі, об’єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

За попередніми даними, постраждали 38 осіб.

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На місці працюють рятувальники, медики, поліція, волонтери та комунальні служби. Тривають ліквідація пожеж, розбір завалів і допомога постраждалим попри небезпеку повторних ударів з боку росіян.

Нагадаємо, під обстріл потрапили п’ять районів міста: Київський, Немишлянський, Слобідський, Салтівський та Шевченківський.

Російська армія здійснила масштабну атаку на Харків дронами-камікадзе типу «Герань-2». За інформацією Харківської обласної прокуратури, з 22:00 по 22:30 по місту вдарили щонайменше 16 безпілотників.

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Теги: Харків пожежа ДСНС обстріл рятувальники дрон

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