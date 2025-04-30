Росія вдарила дронами по Харкову: ДСНС показала кадри наслідків
Внаслідок ворожого обстрілу постраждали понад 30 людей
Нічна атака дронами спричинила масштабні пожежі та руйнування у Харкові. ДСНС показала кадри наслідків ворожої атаки, передає «Главком» .
Внаслідок масованих ударів БпЛА по Харкову зруйновано житлові будинки, гаражі, об’єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.
За попередніми даними, постраждали 38 осіб.
На місці працюють рятувальники, медики, поліція, волонтери та комунальні служби. Тривають ліквідація пожеж, розбір завалів і допомога постраждалим попри небезпеку повторних ударів з боку росіян.
Нагадаємо, під обстріл потрапили п’ять районів міста: Київський, Немишлянський, Слобідський, Салтівський та Шевченківський.
Російська армія здійснила масштабну атаку на Харків дронами-камікадзе типу «Герань-2». За інформацією Харківської обласної прокуратури, з 22:00 по 22:30 по місту вдарили щонайменше 16 безпілотників.
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